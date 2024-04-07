Де зараз зірка 90-х Лері Вінн, з якого Олег Винник "злизав" свій образ

Чим відомий Лері Вінн

Валерій Дятлов народився у Дніпрі, але його дитинство та юність пройшла у Вінниці.

Творчий шлях хлопця, який привів його до великого шоубізнесу, почався у 1990-му році, коли він працював в ресторанах, де щовечора виходив на сцену і виконував безліч разів замовлення на пісню "Ах, какая женщина".

На цьому він заробляв непогано, однак пізніше Дятлов вирішив спробувати й інші способи заробітку, вирушивши до Польщі, де торгував дефіцитними товарами і золотом з-під прилавка.

Звідти його депортували і він повернувся до музики. Спочатку намагався побудувати кар’єру в Росії, але спроби виявилися марними і Валерій повернувся до рідної Вінниці, де записав альбом "Ветер с острова дождей".

Саме ця робота принесла Лері Вінну славу не тільки в Україні, а й за її межами.

У 1996 році він переїхав до Києва разом зі своїм другом, співаком Віктором Павликом, з яким деякий час ділив житло.

До 1999-го артист був ведучим програми "Шлягер", паралельно виступаючи і записуючи нові пісні та кліпи. У цей період з’явився його популярний трек "Літак".

У цьому ж році Лері взяв участь в агітації за кандидата в президенти Леоніда Кучму, і разом з Ані Лорак знявся в кліпі "Голосуй по уму, голосуй за Кучму".

На початку 2000-х музикант випустив ще два альбоми ("Паперові кораблі" і "Намальоване кохання"), але незабаром зник зі сцени.

Валерій відкрив свій бізнес - івент-агентство, яке займається організацією корпоративних вечірок.

Періодично його запрошували виступити на різноманітних заходах як зірку, однак повертатися на сцену він не збирався.

"Я надихався повітрям шоу-бізнесу, відійшов і присів на лавочку. Я в івенти занурився з головою. Не впевнений, що готовий до камбеку", - зізнавався виконавець.

У 2011 році Лері Вінн узяв участь у записі пісні "В новорічну ніч" разом з Арсеном Мірзояном, Тонею Матвієнко, Віктором Павликом, Петром Чорним, Василем Бондарчуком і Ніною Матвієнко.

За що образився на Олега Винника

У 2020-му дав інтерв’ю, в якому заявив, що його співак повністю скопіював його образ.

Ба більше, Лері запевнив, що спілкувався з тими, хто продумував імідж виконавця.

"А нічого страшного, що Винник злизаний повністю з мене. При чому навіть не приховуючи цього. Ну, я це знаю, я спілкувався з людьми, які все це робили. Вони говорять: "А що, тобі шкода? Ти все одно, типу, там нічого не робиш". А нічого страшного, що костюмчик, манера - це я, тільки зразка, там, 1998-2000-х", - сказав артист у програмі "Життя відомих людей".

Лері Вінн (фото: facebook.com/leriwinn)

Де зараз співак

Нині Валерій Дятлов живе в Києві. Йому 61 рік, у нього двоє дорослих дітей - син Артем і дочка Поліна.

Лері Вінн (фото: facebook.com/leriwinn)

Артем пішов стопами тата, реалізував себе як аранжувальник, звукорежисер і автор пісень.

Артем Дятлов (фото: facebook.com/motumanmusic)

Що стосується його зіркового батька, то Лері дуже рідко щось публікує у соцмережах. Про його особисте життя зараз також майже нічого невідомо.

Що Лері Вінн говорить про війну

Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, музикант на своїй Facebook-сторінці записував звернення до колег-путіністів, з якими свого часу працював і навіть товаришував.

"Панове-товариші на кшталт Баскова, Охлобистіна, Костомарова, Валуєва щиро поділяють думку їхнього лідера з приводу того, що російська армія "звільняє Україну" від гніту "наркоманів, нацистів, злочинців". По-перше, не треба нас звільняти, ми і так вільні. Товариші, не треба відсиджуватися і ховатися за нагородами Путіна і спинами ваших 19-річних пацанів», - звертався до росіян виконавець.

"Якщо ви так свято вірите, що російська армія несе мир, беріть у руки зброю, ставайте попереду і ведіть їх уперед. Будете їх надихати. Автомати в руки і в Україну. А ми тут вас зустрінемо з розпростертими обіймами. Гостинність забезпечимо за вищим розрядом, райдери можете не надсилати, ми й так знаємо, як вас зустрічати", - заявляв він.