Де зараз Потап? Співак розкрив своє місцезнаходження і розповів, чим займається

Репер Олексій Потапенко, він же Потап, вже давно мешкає за кордоно, і у соцмережах він час від часу розкриває подробиці свого різноманітного закордонного життя. Цього разу артист поділився кадрами, зробленими у Європі, та розсекретив плани на майбутнє.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавця розповідає детальніше, що відомо.
У блозі артист оприлюднив серію фото, які були зроблені в Будапешті, Парижі, Амстердамі та Барселоні. На знімках він постає в різні моменти, демонструючи яскраві образи.
Так, можна побачити, що зірка насичено проводить час і, схоже, частенько любить вигулювати ділові луки, які складаються з пальта, класичних пуловерів чи піджаків. На кількох світлинах Потапенко зробив селфі та навіть сфотографувався з подушкою, де можна побачити українську символіку.
У публікації Олексій зазначив, що збирається й надалі підкорювати європейський та шоубізнес.
"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона – усі на борт! Наш креативний потяг набирає швидкість. 2025-ий буде грандіозним та масштабним. Ми ставимо на карту шоу-бізнесу в різних формах і проявах", - заявив продюсер.
Цікаво, що більшість користувачів позитивно реагують на контент від репера та залишають для нього теплі коментарі. Ось деякі з них:
До слова, ще нещодавно під дописами репера можна було знайти безліч гнівних коментарів від українців, які критикували його за виїзд з рідної країни у період повномасштабної війни.
Після лютого 2022 року зірка відзначився низкою скандальних вчинків. Це, зокрема, так званий запис до ТрО, який потім не підтвердився, випуск пісні про волонтерів, а також ім'я музиканта у списку, де були присутні й російські артисти. Окрім того, Потапенко втрапляв у скандал через відпочинок у Дубаї з громадянами РФ.
Його законна обраниця - Настя Каменських - тим часом перебуває в Україні, і нещодавно вона навіть виступала перед військовими.
Раніше відомий співак пригадав, про що його попросив Волошин задовго до втечі з України.
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