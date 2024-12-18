Где сейчас Потап? Певец раскрыл свое местонахождение и рассказал, чем занимается

Где сейчас Потап

В блоге артист обнародовал серию фото, которые были сделаны в Будапеште, Париже, Амстердаме и Барселоне. На снимках он предстает в разные моменты, демонстрируя яркие образы.

Так, можно увидеть, что звезда насыщенно проводит время и, похоже, частенько любит выгуливать деловые луки, которые состоят из пальто, классических пуловеров или пиджаков. На нескольких фотографиях Потапенко сделал селфи и даже сфотографировался с подушкой, где можно увидеть украинскую символику.

В публикации Алексей отметил, что собирается и в дальнейшем покорять европейский и шоу-бизнес.

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона - все на борт! Наш креативный поезд набирает скорость. 2025-й будет грандиозным и масштабным. Мы ставим на карту шоу-бизнеса в различных формах и проявлениях", - заявил продюсер.

Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap)

Реакция сети

Интересно, что большинство пользователей положительно реагируют на контент от рэпера и оставляют для него теплые комментарии. Вот некоторые из них:

"На некоторых фото на Леона Килера похож".

"Хорошего вечера, Алексей Андреевич!"

"Это не просто артист и продюсер, он как маг, превращающий любые идеи в хит".

"Мне понравился лук в белом пальто".

"Глаза грустные и невеселые"

"В глазах немного грусти. Желаю, чтобы все было пучком!"

"Всем хейтерам назло - Потап классный".

К слову, еще недавно под постами рэпера можно было найти множество гневных комментариев от украинцев, которые критиковали его за выезд из родной страны в период полномасштабной войны.

Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap) Потап похвастался за заграничными снимками (фото: instagram.com/realpotap)

Скандалы Потапа

После февраля 2022 года звезда отметился рядом скандальных поступков. Это, в частности, так называемая запись в ТрО, которая потом не подтвердилась, выпуск песни о волонтерах, а также имя музыканта в списке, где присутствовали и российские артисты. Кроме того, Потапенко попадал в скандал из-за отдыха в Дубае с гражданами РФ.

Его законная избранница - Настя Каменских - тем временем находится в Украине, и недавно она даже выступала перед военными.