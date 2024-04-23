Де зараз легенда українського шоу-бізнесу Сергій Кузін

Біографія Сергія Кузіна

Сергій народився у східній Німеччині, а навчався в Білорусі на військового.

Після цього переїхав до Львова, де здобув освіту з журналістики. Крім того, Сергій має ще одну освіту, здобуту в США. В Америки він навчався на керівника радіостанціями.

На початку своєї кар'єри чоловік працював за першою освітою і провів сім років в Одеській дивізії, але потім усвідомив, що це зовсім не його покликання.

З 1995 року почав застосовувати свої навички радіоведучого та керівника радіостанцій.

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

Спочатку став відомим у Білорусі, а потім перебрався в Україну, де також здобув популярність і зрештою досяг позиції генерального директора "ХІТ-FM".

Після цього Сергій став членом ради директорів у радіохолдингу "ТАВР медіа" й усвідомив, що Україна є для нього важливою та рідною країною.

Потім Кузін вирішив спробувати себе у продюсуванні та у 2010 році почав працювати зі співачкою Ерікою, яка тепер відома як MamaRika.

Через рік чоловік став продюсером "Фабрики зірок-4", де відбирав талановитих молодих артистів.

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

З плином часу шоумен зрозумів, що може працювати і як телеведучий, що привернуло до нього ще більше уваги в Україні. Тоді ж його популярність значно зросла.

Так, рік за роком він розвивався, вивчаючи нові аспекти медійної сфери.

Де зараз продюсер

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Кузін виїхав до Америки. Про це розповіла його колега та подруга, радіоведуча Соня Сотник.

За словами зірки, головною причиною еміграції став малолітній син Сергія, який народився у США у 2018 році.

Син Сергія Кузіна (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

Проте, попри еміграцію, чоловік продовжує працювати на радіо та дистанційно підтримує Україну.

Сотник розповіла, що часто спілкується з колегою. Він часто приїздить до України, щоб навідати стареньку матір. Крім того, він продовжує допомагати їй з власними проєктами.

До слова, у серпні 2022 року Сергій вийшов зі складу власників деяких радіостанцій, але залишився керівником “Байрактару” (раніше "Русское Радио Україна"), де активно висвітлює події в Україні та підтримує ЗСУ.

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)