Де зараз Сестричка Віка, яка у 90-х "розірвала" українську естраду

Сестричка Віка. На початку 90-х це ім’я було широко обговорюване серед українських шанувальників року. Вікторія Врадій (так артистку звати насправді) усвідомлено позиціонувала себе як андеграундну музикантку і вирізнялася з-поміж тогочасних поп-виконавиць, таких як Руся, Ірина Білик та інших, чиї пісні регулярно звучали на радіо і телебаченні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де зараз переможниця першого музичного фестивалю "Червона Рута", яка стрімко увірвалася на українську сцену, а потім також несподівано зникла.

Чим відома Сестричка Віка

Ще в шкільні роки Вікторія Врадій була учасницею ВІА "Арніка", а пізніше стала вокалісткою в джаз-роковому гурті під керівництвом Юрія Варума, "Лабіринт".

До проголошення незалежності України 1991 року вона стала популярною завдяки своєму унікальному, похмурому стилю, через який свого часу її стали називати "конотопською відьмою".

24 вересня 1989 року в Чернівцях завершилася "Червона Рута" - перший контр-культурний музичний фестиваль. Перше місце у жанрі рок-музики на ньому посіла Сестричка Віка.

Тоді ж вона стала активно розвивати свою сольну кар’єру. Однак в Україні Врадій пробула недовго.

Вікторія поїхала до Москви і залишалася там до закінчення інституту театру і сцени імені Гнесіних, в якому навчалася за спеціальністю режисер естради.

З чоловіком-композитором Володимиром Бебешком, з яким вона одружилася у в'язниці, де він відбував покарання за спекуляцію, Сестричка Віка згодом переїхала до США.

Пізніше вони розлучилися. Співачка залишилася в Лос-Анджелесі, де намагалася пробитися в місцеві заклади з групою музикантів.

Незважаючи на плани повернення на батьківщину і музичну сцену, артистка залишилася в Америці. Там зірка не тільки співала, а й працювала в госпіталі, керувала таксі та займалася менеджментом. До 2009 року знаменитість вийшла заміж ще двічі.

Як зараз живе співачка

Левко Дурко, старший брат Володимира Бебешка, в одному зі своїх інтерв’ю 2022 року розповідав, що зустрів Віку в Україні.

З його слів, зірка 90-х отримує в США пенсію в розмірі 800 доларів і живе в соціальному житлі разом із собакою.

В Україну вона нібито поверталася ненадовго.

Сестричка Віка (фото: скріншот з відео)