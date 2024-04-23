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Де зараз легенда українського шоу-бізнесу Сергій Кузін

Вівторок 23 квітня 2024 09:30
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Де зараз легенда українського шоу-бізнесу Сергій Кузін Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)
Автор: Іванна Пашкевич

Сергій Кузін. Більшість глядачів пам’ятають його як ведучого однієї з найрейтинговіших передач Нового каналу "Зроби мені смішно" і ранкового шоу "Камтугеза" на радіостанції Radio ROKS. Він завжди був іронічний, принциповий і завжди готовий відстоювати свою думку. Шоумен присвятив музиці все своє життя, однак останні роки про нього нічого не чути.

Куди зник та чим тепер заробляє на життя легенда українського шоу-бізнесу, дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, Facebook Сергія Кузіна, YouTube-проєкт від ТСН "Наодинці".

Біографія Сергія Кузіна

Сергій народився у східній Німеччині, а навчався в Білорусі на військового.

Після цього переїхав до Львова, де здобув освіту з журналістики. Крім того, Сергій має ще одну освіту, здобуту в США. В Америки він навчався на керівника радіостанціями.

На початку своєї кар'єри чоловік працював за першою освітою і провів сім років в Одеській дивізії, але потім усвідомив, що це зовсім не його покликання.

З 1995 року почав застосовувати свої навички радіоведучого та керівника радіостанцій.

Де зараз легенда українського шоу-бізнесу Сергій Кузін

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

Спочатку став відомим у Білорусі, а потім перебрався в Україну, де також здобув популярність і зрештою досяг позиції генерального директора "ХІТ-FM".

Після цього Сергій став членом ради директорів у радіохолдингу "ТАВР медіа" й усвідомив, що Україна є для нього важливою та рідною країною.

Потім Кузін вирішив спробувати себе у продюсуванні та у 2010 році почав працювати зі співачкою Ерікою, яка тепер відома як MamaRika.

Через рік чоловік став продюсером "Фабрики зірок-4", де відбирав талановитих молодих артистів.

Де зараз легенда українського шоу-бізнесу Сергій Кузін

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

З плином часу шоумен зрозумів, що може працювати і як телеведучий, що привернуло до нього ще більше уваги в Україні. Тоді ж його популярність значно зросла.

Так, рік за роком він розвивався, вивчаючи нові аспекти медійної сфери.

Де зараз продюсер

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Кузін виїхав до Америки. Про це розповіла його колега та подруга, радіоведуча Соня Сотник.

За словами зірки, головною причиною еміграції став малолітній син Сергія, який народився у США у 2018 році.

Де зараз легенда українського шоу-бізнесу Сергій Кузін

Син Сергія Кузіна (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

Проте, попри еміграцію, чоловік продовжує працювати на радіо та дистанційно підтримує Україну.

Сотник розповіла, що часто спілкується з колегою. Він часто приїздить до України, щоб навідати стареньку матір. Крім того, він продовжує допомагати їй з власними проєктами.

До слова, у серпні 2022 року Сергій вийшов зі складу власників деяких радіостанцій, але залишився керівником “Байрактару” (раніше "Русское Радио Україна"), де активно висвітлює події в Україні та підтримує ЗСУ.

Де зараз легенда українського шоу-бізнесу Сергій Кузін

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

Раніше ми розповідали, де зараз зірка "Маски-шоу" Георгій Делієв, який раніше висміював українську мову.

Також дізнайтесь, куди зникла Сестричка Віка, яка у 90-х "розірвала" українську естраду.

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