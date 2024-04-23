Где сейчас легенда украинского шоу-бизнеса Сергей Кузин

Сергей Кузин. Большинство зрителей помнят его как ведущего одной из самых рейтинговых передач Нового канала "Сделай мне смешно" и утреннего шоу "Камтугеза" на радиостанции Radio ROKS. Он всегда был ироничен, принципиален и всегда готов отстаивать свое мнение. Шоумен посвятил музыке всю свою жизнь, однако последние годы о нем ничего не слышно.

Куда исчез и чем теперь зарабатывает на жизнь легенда украинского шоу-бизнеса, узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Биография Сергея Кузина

Сергей родился в восточной Германии, а учился в Беларуси на военного.

После этого переехал во Львов, где получил образование по журналистике. Кроме того, Сергей имеет еще одно образование, полученное в США. В Америки он учился на руководителя радиостанциями.

В начале своей карьеры мужчина работал по первому образованию и провел семь лет в Одесской дивизии, но потом осознал, что это совсем не его призвание.

С 1995 года начал применять свои навыки радиоведущего и руководителя радиостанций.

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

Сначала стал известным в Беларуси, а затем перебрался в Украину, где также получил известность и в конце концов достиг позиции генерального директора "ХИТ-FM".

После этого Сергей стал членом совета директоров в радиохолдинге "ТАВР медиа" и осознал, что Украина является для него важной и родной страной.

Затем Кузин решил попробовать себя в продюсировании и в 2010 году начал работать с певицей Эрикой, которая теперь известна как MamaRika.

Через год мужчина стал продюсером "Фабрики звезд-4", где отбирал талантливых молодых артистов.

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

По прошествии времени шоумен понял, что может работать и как телеведущий, что привлекло к нему еще больше внимания в Украине. Тогда же его популярность значительно выросла.

Так, год за годом он развивался, изучая новые аспекты медийной сферы.

Где сейчас продюсер

После начала полномасштабного вторжения РФ Кузин уехал в Америку. Об этом рассказала его коллега и подруга, радиоведущая Соня Сотник.

По словам звезды, главной причиной эмиграции стал малолетний сын Сергея, родившийся в США в 2018 году.

Сын Сергея Кузина (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

Однако, несмотря на эмиграцию, мужчина продолжает работать на радио и дистанционно поддерживает Украину.

Сотник рассказала, что часто общается с коллегой. Он часто приезжает в Украину, чтобы навестить старенькую мать. Кроме того, он продолжает помогать ей с собственными проектами.

К слову, в августе 2022 года Сергей вышел из состава владельцев некоторых радиостанций, но остался руководителем "Байрактара" (ранее "Русское Радио Украина"), где активно освещает события в Украине и поддерживает ВСУ.

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)