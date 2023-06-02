Где сейчас Константин Меладзе, молчащий о войне

Продюсер Константин Меладзе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни слова не сказал о войне. Он хранит молчание в своих соцсетях, и иногда делает публикации на другие темы.

Где сейчас Константин Меладзе

Так, в некоторых российских СМИ уверяют, что весной 2022 года Константин с женой переехали в Италию, а именно в Тоскану. Якобы у супругов есть вилла, недалеко от озера Гарда.

Также есть информация, что пара сдает в аренду свой шикарный дом в Подмосковье за 1,8 миллиона (800 тысяч гривен) рублей, так как продать виллу им не удается.

После начала полномасштабного вторжения Вера отправилась в Польшу, где занималась волонтерством на складе гуманитарной помощи. Ходили слухи, что она рассталась с Меладзе на почве разногласий касательно войны, но официального подтверждения этой информации - нет.

Последний пост Меладзе в Instagram датирован 11 мая 2023 года. Там он опубликовал видео, где катается на велосипеде. Отметим, что пейзажи там совсем не итальянские.

Меладзе в Киеве?

Но недавно поступила и другая информация о местонахождении продюсера от российского певца-путиниста Олега Газманова. Тот в российских СМИ уверяет, что Константин живет в Киеве, мол, там у него брат.

"У него брат там (в Украине – Ред.) живет, в Киеве. Он здесь", – сказал Газманов.

Отметим, что Меладзе-старший, который также боится говорить о войне, находится в России. Мало того, он общается с так называемой "кремлевской верхушкой".