Де зараз і чим займається ведуча реаліті "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова

Алла Костромічова народилася у 1986 році в Севастополі. З дитинства вона мріяла про модельну кар’єру, однак здобула вищу освіту в Севастопольському національному технічному університеті, завершивши навчання з червоним дипломом.

Багатьом може здаватися, що успіх прийшов до неї легко, але її шлях був сповнений труднощів. У дитинстві Алла зростала в бідності, а після смерті батька змушена була носити його куртку, бо не мала змоги купити нову.

У школі її часто цькували через незвичну зовнішність, називаючи "суповим набором". Це настільки вразило дівчину, що вона навіть не хотіла ходити до школи та уникала спідниць, щоб не привертати зайвої уваги. Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

Модельний кар’єрний злет розпочався для Алли на другому курсі університету, коли їй запропонували контракт із міланським агентством "Why Not". А вже через два роки вона отримала співпрацю з легендарним модним домом "Givenchy". Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

Дебютний модельний сезон Костромічової виявився тріумфальним - вона взяла участь у 55 показах. Згодом її кар’єра стрімко розвивалася, і вона співпрацювала з топовими брендами, серед яких YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Balenciaga, Valentino та багато інших.

У 2013 році Алла Костромічова заснувала власне модельне агентство Kmodels, а у 2018 - створила Models Camp, табір для дівчат-підлітків, які мріють про кар’єру в індустрії моди. Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

У 2014 році вона стала ведучою та суддею популярного модельного телепроєкту "Топ-модель по-українськи", який пізніше отримав назву "Супермодель по-українськи". На шоу Алла не лише оцінювала учасниць, а й допомагала їм, ділилася досвідом, секретами професії та демонструвала тонкощі роботи в моделінгу.

Особисте життя

У 2015 році Костромічова потай одружилася з бізнесменом Джейсоном Капоне. Пара не влаштовувала гучного святкування, і навіть друзі не знали про їхнє весілля. На церемонії був присутній лише один свідок. Алла Костромічова з чоловіком (фото: instagram.com/alla)

Того ж року в родині з’явився первісток - син Сальваторе, а у 2023 році Алла народила доньку Аврору.

Алла Костромічова з молодшою донькою (фото: instagram.com/alla)

Що говорить про війну в Україні

Алла з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. На початку 2022 року вона разом із волонтерами організувала збір і передала 14 тонн гуманітарної допомоги для мешканців Києва, Харкова та Миколаєва.

Також модель займалася збором коштів на життєво необхідні ліки, електрогенератори для лікарень та продукти тривалого зберігання - консерви, дитяче харчування та страви швидкого приготування. Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

Втім, свою сторінку в Instagram зірка веде російською та англійською мовою, а українську можна побачити лише зрідка.

Де зараз супермодель

Нині Костромічова продовжує брати участь у благодійних ініціативах. Коли шанувальники поцікавилися, чи планує вона повернутися до України, Алла пояснила, що з 2009 року постійно проживає в Нью-Йорку, а додому приїжджала переважно з робочих питань. Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

Кілька років тому вона разом із чоловіком і дітьми переїхала до Пуерто-Рико.