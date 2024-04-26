Де зараз і чим займається легенда української фолк-музики Катя Chilly

Біографія Каті Chilly

Справжнє ім’я артистки - Катерина Кондратенко. Свою широку популярність співачка здобула завдяки участі та перемозі на "Червоній руті" 1996 року.

Після цього успіху почалися регулярні концерти та гастролі, включно з виступами за кордоном.

У 1999 році зірка вирушила в гастрольне турне Польщею, Німеччиною, Швецією, США та іншими країнами.

У 2001-му Катя представила свою концертну програму в Лондоні, де провела понад 40 виступів. Деякі з них навіть транслювали у прямому ефірі на каналі BBC.

У 2003 році Chilly записала спільний трек із лідером гурту "Тартак" Сашком Положинським під назвою "Понад хмарами", який став популярним хітом.

У наступні роки співачка продовжувала випускати нові пісні, записувати альбоми та виступати на музичних фестивалях. Однак її популярність поступово згасала, і після 2009 року вона зникла з публічного простору.

У 2013-му виконавиця, яка перебувала у шлюбі з музикантом Олексієм Боголюбовим, народила сина, якого назвали Святозар. Згодом подружжя розлучилося.

Через чотири роки знаменитість несподівано взяла участь у сьомому сезоні "Голос країни", де виконала пісню "Світлиця", вразивши всіх суддів.

Однак попри тріумфальне повернення, перемогти в шоу Катерині так і не вдалося.

Участь у Нацвідборі на Євробачення 2020

Безумовно, необхідно згадати скандальну подію з музичної кар'єри артистки, пов'язану з її участю в національному відборі.

У 2020 році зірка намагалася завоювати серця українців із піснею "Піч", з надією представити Україну на міжнародній сцені.

Однак голосів людей в півфіналі їй не вистачило, щоб пройти далі. Згодом виявилося, що вона неодноразово подавала заявки на участь у Нацвідборі, але не потрапляла навіть до списку фіналістів.

У 2023-му Катерина висловила своє невдоволення з цього приводу, зазначивши, що не розуміє, чому у неї постійно не виходить пройти до наступного етапу.

Виконавиця поскаржилася на музичного продюсера заходу Дмитра Шурова, а її шанувальники почали атакувати сторінки шоу обурливими коментарями.

Де зараз Катя Chilly

Під час повномасштабної війни Катерина та її проєкт Katya Chilly Group 432гц періодично дають концерти, останній відбувся у Києві у жовтні 2023 року.

А в січні 2024-го вона випустила архівний альбом "Сон", матеріали до якого були створені у 1999-2002 роках. З цими піснями співачка навіть поїхала в тур Великою Британією та Росією.

Проте альбомові так і не судилося побачити світ, тому що після концертів його вирішили не випускати. Пізніше Катя назвала його занадто інтровертним.

Катя Chilly (фото: facebook.com/katyachilly)