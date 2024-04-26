Где сейчас и чем занимается легенда украинской фолк-музыки Катя Chilly

Биография Кати Chilly

Настоящее имя артистки - Екатерина Кондратенко. Свою широкую известность певица получила благодаря участию и победе на "Червоной руте" в 1996 году.

После этого успеха начались регулярные концерты и гастроли, включая выступления за рубежом.

В 1999 году звезда отправилась в гастрольное турне по Польше, Германии, Швеции, США и другим странам.

В 2001-м Катя представила свою концертную программу в Лондоне, где провела более 40 выступлений. Некоторые из них даже транслировали в прямом эфире на канале BBC.

В 2003 году Chilly записала совместный трек с лидером группы "Тартак" Сашей Положинским под названием "Понад хмарами", который стал популярным хитом.

В последующие годы певица продолжала выпускать новые песни, записывать альбомы и выступать на музыкальных фестивалях. Однако ее популярность постепенно угасала, и после 2009 года она исчезла из публичного пространства.

В 2013-м исполнительница, которая состояла в браке с музыкантом Алексеем Боголюбовым, родила сына, которого назвали Святозар. Впоследствии супруги развелись.

Через четыре года знаменитость неожиданно приняла участие в седьмом сезоне "Голос країни", где исполнила песню "Світлиця", поразив всех судей.

Однако несмотря на триумфальное возвращение, победить в шоу Екатерине так и не удалось.

Участие в Нацотборе на Евровидение 2020

Безусловно, необходимо вспомнить скандальное событие из музыкальной карьеры артистки, связанное с ее участием в национальном отборе.

В 2020 году звезда пыталась завоевать сердца украинцев с песней "Піч", с надеждой представить Украину на международной сцене.

Однако голосов людей в полуфинале ей не хватило, чтобы пройти дальше. Впоследствии оказалось, что она неоднократно подавала заявки на участие в Нацотборе, но не попадала даже в список финалистов.

В 2023-м Екатерина выразила свое недовольство по этому поводу, отметив, что не понимает, почему у нее постоянно не получается пройти в следующий этап.

Исполнительница пожаловалась на музыкального продюсера мероприятия Дмитрия Шурова, а ее поклонники начали атаковать страницы шоу возмутительными комментариями.

Где сейчас Катя Chilly

Во время полномасштабной войны Екатерина и ее проект Katya Chilly Group 432гц периодически дают концерты, последний состоялся в Киеве в октябре 2023 года.

А в январе 2024-го она выпустила архивный альбом "Сон", материалы к которому были созданы в 1999-2002 годах. С этими песнями певица даже поехала в тур по Великобритании и России.

Однако альбому так и не суждено было увидеть мир, потому что после концертов его решили не выпускать. Позже Катя назвала его слишком интровертным.

Катя Chilly (фото: facebook.com/katyachilly)