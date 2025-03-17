Де зараз і чим займається Асія Ахат - зірка 2000-х, яка вже давно не гастролює Україною

Асія Ахат, яка народилася у Києві, розпочала свій музичний шлях ще в 1990-х, але справжню популярність здобула у 2000-х.

В її дискографії - численні сольні концерти по всьому світу, 8 альбомів та близько 30 відеоробіт.

Судячи з контактних номерів, зазначених на її сторінці у соцмережах для співпраці, артистка, ймовірно, мешкає в Північній Америці або Чилі. Ці номери мають міжнародні коди +1 та +56, які використовуються в США, Канаді та Чилі. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

В США зірка не тільки записує нові композиції, але й бере участь у процесі вибору переможців музичної премії Grammy.

У 2021 році Ахат стала членом журі, отримавши визнання за свою авторську музику, а також рекомендації. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Вона стала першою українкою в суддівській колегії, а у 2023 році до неї приєдналася Тіна Кароль.

Особисте життя Ассії Ахат

Артистка заміжня. Її чоловік - Ігор Баленко, відомий підприємець і співвласник мережі супермаркетів "Фуршет". У Асії Ахат двоє дорослих синів - Данило та Філіп.

Подробицями про свою родину виконавиця майже не ділиться. Наприклад, про те, що у неї є онука, стало відомо лише тоді, коли дівчинці виповнилося три роки.

Що говорить про війну

З початком повномасштабного вторгнення Ахат одразу висловила підтримку своїй рідній країні.

Хоча скрипалька живе за океаном, вона регулярно відвідує Київ і залюбки ділиться світлинами з подорожей.

У липні минулого року вона прогулялася рідним Києвом, зокрема, Михайлівською площею, де були виставлені знищені окупантами технічні засоби.

Знаменитість зробила кадри на фоні цих жахливих трофеїв українських військових та опублікувала їх в Instagram. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

На початку березня артистка знову приїхала до України та одразу повідомила про це у соцмережах.

"Рідна енергія, рідні місця, рідні люди - ніщо не замінить цього відчуття. Я вдома", - написала Ахат. Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

До слова, співачка веде свої соцмережі переважно англійською мовою. Час від часу вона публікує збори на підтримку ЗСУ, супроводжуючи їх підписами українською. Водночас у її профілі досі можна знайти дописи російською.

Асія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

В Україні Асія з концертами не виступає, проте кілька років тому вона здійснила турне по США разом з Іриною Білик та Олегом Скрипкою.

Це була серія благодійних заходів, зібрані кошти з яких спрямовували на підтримку ЗСУ та допомогу постраждалим від війни.

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