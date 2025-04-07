Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до Борисюка

Євген Паперний старший за свою колишню дружину Ольгу Сумську на 16 років. Їхній шлюб, який тривав з 1987 по 1991 рік, складно назвати щасливим.

Колись артистка розповідала, що її мати, Ганна Іванівна, не підтримувала її рішення вийти заміж за Євгена, оскільки в українському суспільстві він мав репутацію ловеласа. Євген Паперний і Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Попри це, Сумська ніколи не шкодувала про своє рішення. Сам Паперний зізнавався, що Ольга стала єдиною жінкою, якій він ніколи не зраджував. У 1990 році в подружжя народилась донька Антоніна. Євген Паперний з донькою Антоніною (фото: instagram.com/tony__pepper)

Причиною їхнього розлучення стало нове кохання Ольги - роман з Віталієм Борисюком, її колегою по театру. Ольга Сумська і Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Де зараз Євген Паперний

Після розлучення з артисткою, Євген одружився втретє. Його обраницею стала Тетяна, з якою він познайомився під час зйомок. Тетяна на той момент була у стосунках з іншим чоловіком, але залишила його заради актора.

З донькою Антоніною, як відомо, після розриву з Сумською він не підтримував зв'язок. Сам Паперний неодноразово зізнавався, що не телефонує і не навідує доньку.

Зараз йому 74 років. Він продовжує зніматися у кіно, а також працює актором дубляжу. Євген Паперний (скріншот)

Паперний граϵ на сцені того ж театру, що і його колишня дружина Ольга Сумська. Колишнє подружжя підтримує хороші стосунки й спілкується без конфліктів, залишивши минуле позаду. Євген Паперний, Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Артист також викладає акторську майстерність в університеті культури і мистецтв.

Навесні 2023 року Сумська на своїй сторінці у Facebook розповіла, що Євгену Васильовичу знадобилася операція з заміни суглобів. Євген Паперний, Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Відомо, що він проходив лікування коштом державної програми для літніх людей, а мер Києва Віталій Кличко допоміг забезпечити фінансування для цієї програми. Євген Паперний переніс операцію (фото: facebook.com/osumska)