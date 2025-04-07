Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до Борисюка

Народний артист України Євген Паперний став першим чоловіком Ольги Сумської та батьком її старшої доньки Антоніни. Подружжя прожило разом п’ять років, поки акторка не закохалася у Віталія Борисюка, з яким вже понад 30 років щаслива в шлюбі.
Як склалася доля Паперного і чим він займається сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Євген Паперний старший за свою колишню дружину Ольгу Сумську на 16 років. Їхній шлюб, який тривав з 1987 по 1991 рік, складно назвати щасливим.
Колись артистка розповідала, що її мати, Ганна Іванівна, не підтримувала її рішення вийти заміж за Євгена, оскільки в українському суспільстві він мав репутацію ловеласа.
Попри це, Сумська ніколи не шкодувала про своє рішення. Сам Паперний зізнавався, що Ольга стала єдиною жінкою, якій він ніколи не зраджував. У 1990 році в подружжя народилась донька Антоніна.
Причиною їхнього розлучення стало нове кохання Ольги - роман з Віталієм Борисюком, її колегою по театру.
Після розлучення з артисткою, Євген одружився втретє. Його обраницею стала Тетяна, з якою він познайомився під час зйомок. Тетяна на той момент була у стосунках з іншим чоловіком, але залишила його заради актора.
З донькою Антоніною, як відомо, після розриву з Сумською він не підтримував зв'язок. Сам Паперний неодноразово зізнавався, що не телефонує і не навідує доньку.
Зараз йому 74 років. Він продовжує зніматися у кіно, а також працює актором дубляжу.
Паперний граϵ на сцені того ж театру, що і його колишня дружина Ольга Сумська. Колишнє подружжя підтримує хороші стосунки й спілкується без конфліктів, залишивши минуле позаду.
Артист також викладає акторську майстерність в університеті культури і мистецтв.
Навесні 2023 року Сумська на своїй сторінці у Facebook розповіла, що Євгену Васильовичу знадобилася операція з заміни суглобів.
Відомо, що він проходив лікування коштом державної програми для літніх людей, а мер Києва Віталій Кличко допоміг забезпечити фінансування для цієї програми.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram та Facebook Ольги Сумської, Антоніни Паперної, ЖВЛ.