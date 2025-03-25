Де зараз екс-ведучий "Інтера" Юрій Кот, який став прихильником Путіна

Біографія Юрія Кота

Юрій Кот народився в Житомирі в родині актора та вчительки української мови і літератури. Він здобув освіту в Житомирському педагогічному інституті та Київському театральному.

Кар'єру Кот починав у Житомирі, працюючи диктором на місцевому радіо. Визнання та популярність йому принесла робота на телеканалі "Інтер", де він був бренд-голосом з 1999 до 2011 року. Юрій Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)

Протягом своєї кар'єри в Україні він вів численні проєкти, серед яких "Національна лотерея", "Все для тебе", "Світло", "Весілля для тебе" та інші. Примітно, що Кот активно користувався українською мовою.

Проте, коли в Україні почалася Революція гідності, його позиція викликала здивування. Він став ведучим так званого Антимайдану, а коли Росія анексувала Крим, не приховував своєї підтримки її дій.

Кот також відкрито висловлював свою радість з приводу початку війни на сході України. Юрій Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)

Де зараз пропагандист

З 2014 року Юрій Кот живе в РФ. Незабаром після переїзду він почав активно підтримувати російську пропаганду, поширюючи фальшиву інформацію про Україну та пропагуючи наративи країни-агресора.

Він розпочав роботу на російських телеканалах, де вів програми, що висвітлювали українців в негативному світлі. Крім того, Кот став одним з організаторів проросійського пропагандистського заходу "Безсмертний полк". Юрій Кот (фото: instagram.com/yuriy__kot)

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він ще більше заглибився в підтримку російської пропаганди, створивши Telegram-канал, на якому прославляв злочини окупантів на українських територіях, поширював фейки про війну та активно підтримував Росію.

За свою позицію у серпні 2022 році Коту було оголошено підозру в державній зраді. У грудні його справу передали до суду.

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