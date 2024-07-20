Де зараз актриса, яка грала Діву Плавалагуну у "П'ятому елементі" та з 16 років жила з Люком Бессоном

Про що фільм "П'ятий елемент"

Комедійний бойовик Люка Бессона розповідає про фантастичні події. Звичайний таксист раптово отримує надважливу місію - врятувати усе людство від зла, яке насувається на Землю.

І для цього йому потрібно подорожувати вимірами та зібрати чотири елементи (воду, землю, вогонь та повітря), а також знайти п'ятий елемент.

Діва Плавалагуна у "П'ятому елементі"

В одній зі сцен герої опиняються на концерті. Виступає загадкова істота Діва Плавалагуна.

Діва Плавалагуна (кадри з фільму)

Синя шкіра, незвичайна форма голови та неймовірний спів - ця героїня була дуже ефектною.

Діва Плавалагуна гине на очах у головного героя. І вона плаче синіми сльозами, а її кров - зовсім не така, як у людей.

Хто зіграв Діву Плавалагуну

Під гримом та костюмом ховалася французька актриса Майвенн Ле Беско. На той момент їй було приблизно 19 років.

Актриса Майвенн (скріншот)

Вона розповідала, що працювати у гримі та костюмі їй було важко. Шкіру актриси фарбували у синій колір, вона ледь пересувалася та навіть страждала від болю, адже деякі елементи костюма були дуже важкими.

Втім, навряд чи Майвенн шкодує про цю роль. Актриса не мала великих робіт, до цього вона "засвітилася" у декількох фільмах та отримала епізодичну роль у фільмі "Леон".

Що відомо про Майвенн

Актриса з 16 років жила у цивільному шлюбі з Люком Бессоном. У 17 вона народила від нього доньку.

Про цей період життя Майвенн говорить неохоче. Заради стосунків з Бессоном вона жила у США, а коли їхньому роману настав кінець, акторка повернулася у Францію, де почала знімати фільми.

Актриса Майвенн (фото: instagram.com/maiwennofficial)

У 2002 році вона вийшла за видавця Жана Іва Ле Фура, а вже за рік народила від нього сина.

Майвенн виступила режисеркою фільмів "Полісс" та "Мій король", які отримали чимало нагород.

Але на тлі повномасштабної війни РФ проти України вона потрапила у скандал. Майвенн зняла фільм "Жанна Дюбарі", у якому зіграв Джонні Депп.

Майвенн та Депп (скріншот)

І виявилося, що стрічка, яку показали на Каннському кінофестивалі, має "російський слід". Річ у тому, що сопродюсером фільму, як заявляла журналістка і кінокритик Дар'я Бадьор, став Костянтин Елькін. Цей чоловік продовжує працювати в РФ, платить країні-агресорці податки та не засудив війну.

Допис Бадьор (скріншот)

Сама Майвенн не коментувала скандал. Вона не дуже активно веде соцмережі, рідко ділиться власними фото та майже не дає інтерв'ю. Втім, у березні 2022 року вона "репостила" дописи на підтримку України.

Допис Майвенн (скріншот)