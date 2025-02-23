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Wi-Fi завжди поруч: топ-8 ідеальних міст для цифрових кочівників

У яких містах світу є вільний Wi-Fi (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Wi-Fi - це не просто зручність, а необхідність у світі, де віддалена робота стала нормою. Для цифрових кочівників, що подорожують світом, Wi-Fi часто важливіше за все інше.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про міста, які пропонують найкращий безкоштовний інтернет, а також поради, де його знайти.

Сеул, Південна Корея  

Сеул - це місто, де технології пронизують кожен аспект життя. Тут безкоштовний Wi-Fi доступний майже скрізь, що робить його ідеальним місцем для цифрових кочівників.  

Мережа "Seoul_WiFi" охоплює майже всі громадські місця: парки, метро, автобуси та навіть вулиці. Швидкість інтернету тут одна з найвищих у світі - до 1 Гбіт/с.  

Де знайти: станції метро, парки (наприклад, Cheonggyecheon), кафе та бібліотеки.

Порада: завантажте додаток "Visit Seoul" для зручного пошуку точок доступу.

Таллінн, Естонія  

Таллінн - це не лише чарівне середньовічне місто, а й світовий лідер у сфері цифрових технологій. Тут інтернет є основним правом людини, і це відчувається на кожному кроці.  

Мережа "TallinnWiFi" доступна по всьому місту, включаючи старі квартали, парки та громадський транспорт.  

Де знайти: Ратушна площа, парк Кадріорг, бібліотеки та кафе.  

Порада: відвідайте e-Estonia Showroom, щоб дізнатися, як країна стала лідером у цифровій трансформації.

Тайбей, Тайвань  

Тайбей - це місто, де традиції поєднуються з сучасними технологіями. Тут безкоштовний Wi-Fi доступний у тисячах місць, що робить його зручним для роботи та подорожей.  

Мережа "iTaiwan" охоплює майже 7 000 точок доступу по всьому місту. Швидкість достатня для відеоконференцій та потокового відео.  

Де знайти: аеропорт, метро, музеї та зручні кафе.  

Порада: зареєструйтеся онлайн через офіційний сайт iTaiwan перед поїздкою.

Гельсінкі, Фінляндія  

Гельсінкі - це місто, де природа та технології ідеально поєднуються. Тут безкоштовний Wi-Fi доступний майже скрізь, що робить його привабливим для цифрових кочівників.  

Мережа "Helsinki City Open Wi-Fi" охоплює парки, громадський транспорт та навіть пляжі.  

Де знайти: центральний вокзал, парк Еспланада, бібліотека Oodi.  

Порада: бібліотека Oodi - це не лише місце для роботи, а й архітектурний шедевр.
Вільний доступ до Wi-Fi є важливою перевагою для туристів (фото: Freepik.com)

Сінгапур  

Сінгапур - це місто майбутнього, де інтернет є частиною інфраструктури. Тут безкоштовний Wi-Fi доступний у тисячах місць, що робить його ідеальним для роботи та відпочинку.  

Мережа "Wireless@SG" надає безкоштовний доступ у торгових центрах, парках та громадському транспорті.  

Де знайти: аеропорт Чангі, Gardens by the Bay, кафе та бібліотеки.  

Порада: зареєструйтеся через додаток Wireless@SG для автоматичного підключення.

Берлін, Німеччина  

Берлін - це місто, де свобода та інновації йдуть рука об руку. Тут безкоштовний Wi-Fi доступний у багатьох місцях завдяки громадянській ініціативі.  

Мережа "Freifunk" забезпечує вільний доступ до інтернету у кафе, парках та громадських просторах.  

Де знайти: кафе, парки (наприклад, Тіргартен), громадські простори.  

Порада: використовуйте додаток "Free Wi-Fi Berlin" для пошуку точок доступу.

Токіо, Японія  

Токіо - це місто, де стародавні традиції зустрічаються з передовими технологіями. Тут безкоштовний Wi-Fi доступний у тисячах місць, що робить його зручним для туристів та цифрових кочівників.  

Мережа "Japan Connected-free Wi-Fi" охоплює аеропорти, станції метро та торгові центри.  

Де знайти: аеропорт Нарита, станції метро, торгові центри.  

Порада: завантажте додаток "Japan Wi-Fi Auto-Connect" для автоматичного підключення.

Нью-Йорк, США  

Нью-Йорк - це місто, яке ніколи не спить, і безкоштовний Wi-Fi тут доступний майже скрізь. Це робить його ідеальним для роботи та дослідження.  

Мережа "LinkNYC" надає безкоштовний доступ до інтернету, а також дзвінки по США та зарядку пристроїв.  

Де знайти: Манхеттен, Бруклін, громадські парки.  

Порада: використовуйте додаток "LinkNYC" для пошуку найближчих точок.

Раніше ми писали, де знаходяться 7 надзвичайно розкішних курортів світу.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Worldcrunch та Cloud-Fi.

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