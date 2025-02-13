7 надзвичайно розкішних курортів світу, куди мріють попасти зірки та мільйонери

Найдорожчі курорти світу встановлюють золотий стандарт для розкоші та обслуговування. Які ж напрямки пропонують розкішне житло, неймовірні локації та безпрецедентну гостинність?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Rarest.org розповідає про кілька з цих розкішних місць, де кожна деталь обіцяє незабутній відпочинок.

Північний острів, Сейшельські острови

Північний острів на Сейшельських островах є символом ексклюзивної розкоші, орієнтуючись на тих, хто шукає унікальний досвід відпочинку на приватному острові. З всього 11 вілл на острові ціни починаються від 8 000 доларів США за ніч.

Цей курорт славиться своєю увагою до конфіденційності та охорони навколишнього середовища, надаючи гостям можливість насолоджуватися незайманою природною красою. Кожна вілла має прямий доступ до чистих пляжів, приватні басейни та вражаючі види на океан, що робить цей курорт улюбленим місцем для знаменитостей і королівських сімей.

Курорт на Північному острові Сейшельських островів (фото: north-island.com)

Амангірі, Юта, США

Розташований у серці американського південного заходу, Амангірі в штаті Юта поєднує вражаючу архітектурну красу з драматичним ландшафтом навколо. Ціни на номери можуть досягати 3 500 доларів США за ніч.

Курорт спроектований таким чином, щоб органічно поєднуватися з ландшафтом, пропонуючи мінімалістичне, але розкішне житло, яке забезпечує захоплюючі види на пустелю. Віддалене розташування курорту забезпечує ексклюзивність та конфіденційність, з доступом до деяких з найбільш відомих національних парків і пам'яток країни.

Курорт Амангірі (фото: aman.com)

Курорт Four Seasons, Бора-Бора, Французька Полінезія

Курорт Four Seasons на Бора-Бора випромінює атмосферу райського острова з водяними бунгало, ціни на які зазвичай починаються від 2 000 доларів США за ніч.

Кожне бунгало має традиційні полінезійські елементи дизайну та пропонує захоплюючі види на лагуну і гору Отеману. Гості можуть насолоджуватися спа-послугами, дайвінгом і снорклінгом у кришталево чистих водах або відпочивати біля інфініті-басейну на пляжі.

Курорт Four Seasons (фото: fourseasons.com)

Готель Кала ді Вольпе, Сардинія, Італія

Готель Кала ді Вольпе в Сардинії, Італія, має деякі з найдорожчих номерів у світі, при цьому президентський люкс коштує до 26 000 доларів США за ніч під час пікового сезону.

Цей розкішний курорт стилізований під традиційне сардинське село з елегантними елементами, що пропонує захоплюючі види на Середземне море, приватну марину та басейн з морською водою. Готель славиться своїми знаменитими гостями та розкішними зручностями, включаючи гурманську кухню та ексклюзивні спа-послуги.

Готель Кала ді Вольпе (фото: mariott)

Острів Некер, Британські Віргінські острови

Власник острова Некер, сер Річард Бренсон, створив приватний курорт, де ексклюзивність і конфіденційність є основою досвіду. Вартість оренди всього острова починається від 80 000 доларів США за ніч, з можливістю розміщення до 34 гостей.

Цей курорт у рамках тура "все включено" пропонує персоналізоване обслуговування, світовий рівень кухню та безліч активностей, включаючи парусний спорт, снорклінг і теніс.

Острів Некер (фото: virginlimitededition.com)

Аманзоє, Греція

Аманзоє в Греції коштує до 2 500 доларів США за ніч за його павільйони, кожен з яких розташований так, щоб забезпечити оптимальну конфіденційність та панорамні види на Егейське море.

Архітектура курорту натхненна класичними грецькими спорудами, створюючи спокійне та розкішне місце для відпочинку і вивчення культурної спадщини Пелопоннесу. Серед зручностей - приватний пляжний клуб, кілька варіантів харчування та великий спа-центр.

Курорт Аманзоє (фото: aman.com)

Шеваль Блан Ранделі, Мальдіви

Шеваль Блан Ранделі є ще одним коштовним курортом на Мальдівах, де ночівля коштує близько 2 300 доларів США. Цей ексклюзивний курорт спроектований знаменитим архітектором Жаном-Мішелем Гаті, з вилами у стилі лофта, які плавають на воді або розташовані на пляжі, з приватними інфініті-басейнами та прямим доступом до океану.

Персоналізоване обслуговування, надзвичайні спа-послуги та кулінарні витвори від шеф-кухарів із зірками Мішлен роблять цей курорт одним із найкращих для любителів розкішного відпочинку.

Курорт Шеваль Блан Ранделі (фото: kompastour.com)