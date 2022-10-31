Де встановити Wi-Fi вдома, щоб він краще працював

Чому не варто ставити роутер близько до виходу?

Зараз у всіх багатоквартирних будинках є декілька точок доступу, і відкритих у тому числі. Ваш роутер весь час їх аналізує та намагається "зловити" радіочастоту.

Щоб роутер міг розібратися в цій симфонії сигналів, він постійно витрачає свої ресурси. Чим сильніше навантажено роутер, тим він працює повільніше.

Де ставити роутер, щоб він краще працював?

Найкращим місцем для пристрою буде приблизно центр вашого житла. Так він не буде намагатися поєднатися з усіма сигналами, які ловить, і відповідно краще працюватиме.

Не ховайте маршрутизатор за меблями чи на шафах. Навіть дерев'яні двері шафи будуть глушити сигнал на кілька децибелів. Чим вище буде розташований Wi-Fi, тим краще буде якість зв'язку у приміщенні.

Не варто ставити Wi-Fi роутер ближче до вікна. Існує ймовірність, що він буде ловити сигнали смартфонів перехожих. Також не встановлюйте інтернет у приміщенні з високим рівнем вологості, наприклад, ванна кімната або кухня.

Тому якщо ваш роутер погано працював останнім часом, просто змініть місце його розташування у вашому домі.

А якщо перестановка не допомагає?

У такому випадку краще змінити роутер. Оптимальними варіантами будуть: