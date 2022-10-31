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Где установить роутер дома, чтобы Wi-Fi лучше работал

Роутер работает подобно маленькому компьютеру с приемником (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

При установке роутера дома чаще всего его ставят в коридоре. Маршрутизатор также ставят так, чтобы можно было протащить как можно меньше проводов.

Однако сейчас такой вариант нецелесообразен.

Styler объясняет, где в квартире лучше установить Wi-Fi, чтобы его сигнал был быстрым.

Почему не стоит ставить роутер близко к выходу?

Сейчас во всех многоквартирных домах есть несколько точек доступа, и открытых, в том числе. Ваш роутер все время их анализирует и пытается поймать радиочастоту.

Чтобы роутер мог разобраться в этой симфонии сигналов, он постоянно тратит свои ресурсы. Чем сильнее нагружен роутер, тем он работает медленнее.

Где ставить роутер, чтобы он лучше работал?

Лучшим местом для устройства станет примерно центр вашего жилья. Так он не будет пытаться соединиться со всеми ловящими сигналами, и соответственно будет лучше работать.

Не прячьте маршрутизатор за мебелью или шкафами. Даже деревянная дверь шкафа будет глушить сигнал на несколько децибелов. Чем выше будет расположен Wi-Fi, тем лучше качество связи в помещении.

Не стоит ставить Wi-Fi роутер ближе к окну. Есть вероятность, что он будет ловить сигналы смартфонов прохожих. Также не устанавливайте интернет в помещении с высоким уровнем влажности, например, ванная или кухня.

Поэтому, если ваш роутер плохо работал в последнее время, просто измените место его расположения в вашем доме.

А если перестановка не помогает?

В таком случае лучше сменить роутер. Оптимальными вариантами будут:

  • двухдиапазонный роутер
  • более мощный роутер не менее чем с четырьмя антеннами
  • бесшовная система MESH. Это несколько роутеров, расположенных в разных комнатах

Раньше мы рассказывали, как можно улучшить сигнал домашнего интернета без больших затрат.

Также делились списком мессенджеров, работающих без интернета.

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Интернетроутер