Де виготовляють інгредієнти для українських бургерів в МакДональдз

Напередодні Дня Незалежності у меню МакДональдз з'явилися два нові українські бургери. Мова йде про "Житній з яловичиною та грибним соусом" та "Житній з куркою та беконом".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які інгредієнти входять до цих страв, а також де їх виготовляють.

Де беруться інгредієнти бургерів

Бургер "Житній з яловичиною та грибним соусом" складається з українських локальних інгредієнтів на 82%, а "Житній з куркою та беконом" - на 72%.

Так, у Київські області для "маків" виготовляють курячу котлету, свіжі овочі та грибний соус.

Якщо говорити про виробника котлет, то відомо, що це МХП. Виробником готової до споживання салатної продукції є Fino Verde, що у Макарівському районі. А де виробляють грибний соус - це інформація, яка, на жаль, не є загальнодоступною.

Яловичий біфштекс для українських бургерів готують у Вінницькій області. Основний виробник - підприємство "ОСІ Фуд Солюшнс Україна" - знаходиться у Козятині.

До слова, звідси напівфабрикати їдуть не лише в українські "маки", а й, наприклад, у молдовські. Цьому сприяє зручне географічне місце розташування заводу.

Булочки для бургерів випікають у Дніпрі, на потужностях пекарської компанії Bimbo QSR Ukraine, що входить до групи Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Бекон для українських бургерів виготовляють у Кіровоградській області. На жаль, на сьогодні немає доступної публічної інформації про те, на якому саме підприємстві виробляють цей інгредієнт для мережі ресторанів швидкого харчування.

Тут варто зауважити, що компанії, які постачають продукти для великих мереж, часто підписують договори про конфіденційність.

Цікаво, що минулого року українські бургери в ресторанах мережі купували на рівні з легендарним БігМаком.

Зараз ці страви повернули напередодні Дня Незалежності, щоб "підкреслити єдність компанії з українцями й потішити шанувальників національних смаків".

Сезон "українських бургерів" в МакДональдз триватиме до 30 вересня або до моменту розпродажу бургерів.

