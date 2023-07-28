Где отдохнуть в Киевской области на выходных: топ локаций, которые поражают (фото)

Летние выходные - это то время, когда хочется куда-то поехать, погулять и насладиться прекрасной погодой в комфортной вам компании. Однако часто трудно определиться с точкой назначения.

Styler собрал подборку мест в Киевской области, которые можно посетить уже в эти выходные.

Добропарк

Это частный дендрологический парк площадью 300 гектаров в селе Мотыжин Макаровского района. Летом это место хорошо посещать с семьей или компанией друзей. На территории парка много полян и открытой местности, поэтому вы можете устроить пикник.

До конца июля в Добропарке длится сезон цветения лаванды, которая является прекрасной локацией для фотографий. Кроме того, на территории есть озеро, зеленые лабиринты, фудкорт, бассейн и прокат велосипедов.

Вход стоит 200 гривен с человека, также действуют льготы для военных.

В эти выходные сезон лаванды завершится (фото: Добропарк)

Резиденция "Межигорье"

Известна всем бывшая частная резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы. Сегодня здесь создали национальный парк и музей коррупции. Территория поражает своими масштабами, поэтому вам будет, где разгуляться.

В "Межигорье" можно посетить зоопарк, арендовать транспортное средство, устроить пикник и т. д. Парк работает с 09:00 до 21:00 каждый день. Взрослый входной билет стоит 300 гривен, а детский - 100. Также действуют льготы.

По территории "Межигорья" можно гулять целый день (фото: Википедия)

Зоопарк "XII месяцев"

Частный зоопарк, расположенный в пределах Вышгородского района Киевской области, вблизи села Демидов. Локация известна множеством экзотических животных, которых можно кормить, гладить и фотографироваться с ними.

Из-за войны зоопарк оказался в затруднительном положении и остался почти без источников финансирования. Поэтому животным требуется материальная поддержка посетителей. Входной билет стоит 300 гривен для взрослого и 150 гривен для ребенка от трех до шести лет.

На территории зоопарка также большое озеро с птицами (фото: XII месяцев)

Страусиная ферма "Чубинский страус"

Ферма занимает 18 гектаров и расположена в селе Чубинское в Киевской области. В 15 километрах от фермы есть лесной массив.

Посетители могут взять экскурсию, погладить и покормить птиц, посетить контактный зоопарк, попробовать оседлать страуса и отведать блюда из страусовых яиц и мяса в ресторане.

Ферма открыта с 09:00 до 15:00 во все дни, кроме понедельника. Экскурсия для взрослого стоит 80 гривен, для ребенка - 50.

Страусиная ферма станет отличным местом проведения досуга для семьи (фото: kyivregiontours.gov.ua)

Парк "Киевская Русь"

Эта локация является фактическим воссозданием древнего Киева и Киевской Руси в целом. На территории можно получить мастер-классы из разных ремесел, поскакать на лошадях, провести праздник или посетить экскурсию.

Парк расположен в Обуховском районе, однако туда можно добраться либо собственным, либо общественным транспортом.