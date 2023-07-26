Ці міста і села українці найчастіше обирають для відпочинку влітку. А що там з цінами?

Повномасштабне вторгнення Росії забрало у українців можливість безпечного відпочинку на Чорному й Азовському морях, як у довоєнні часи. Тому частіше люди всередині країни надають перевагу літньому ретриту неподалік місць, де проживають, відкривають для себе красиві куточки України та локації у горах, на річках та озерах.

Про найпопулярніші напрямки для відпочинку серед українців цього літа, пропозиції по житлу та цінах подобової оренди поділились експерти OLX Нерухомість.

Відпочинок у горах

Протягом багатьох років одна з улюблених локацій українців для відпочинку у Карпатах - Яремче, де медіанна ціна житла складає близько 1 550 гривень.

Інша популярна локація для відпочинку в горах - село Микуличин на Івано-Франківщині. Але й подобова оренда тут дорожча - близько 2 200 гривень.

У топі локацій також знаходиться Славсько (Львівська область). Медіанна вартість житла у місті складає 1 625 гривень.

Ще одна популярна гірська локація, але вже в Чернівецькій області - село Мигове, де розташований популярний гірськолижний курорт. Цікаво, що ціна житла тут сягає аж 3 500 гривень.

Завдяки відомим термальним водам та красивим краєвидам у топ відгуків користувачів також входить місто Берегове у Закарпатській області з доволі демократичною медіанною вартістю оренди за добу - 600 гривень.

Відпочинок на водоймах

Найбільш популярними локаціями є населені пункти Хмельниччини на березі річки Дністер та у відомому природному парку "Подільські Товтри". Наприклад, найбільшу кількість відгуків від користувачів OLX на оголошення подобової оренди отримало село Стара Ушиця, де можна орендувати житло за 760 гривень.

У Київській області на річці Десна найбільш популярною локацією є село Пухівка. Тут житло вже дорожче й обійдеться вам в приблизно 3 500 гривень.

А от найпопулярнішим варіантом відпочинку на озерах залишається озеро Світязь у Волинській області. Там медіанна вартість оренди за добу становить 1 500 гривень.