Де в Україні найкраще вчитися на психолога: топ-9 університетів

Сьогодні бути психологом - не лише престижно, але й актуально. Бо консультацій дипломованих профільних спеціалістів, які надають якісну психологічну допомогу, виявляється, не так і багато в Україні.

Для тих випускників 2023 року, які хочуть вивчитися на психолога, ми пропонуємо рейтинг кращих університетів, де можна здобути якісну освіту за цим напрямом. Більше деталей - нижче у матеріалі Styler .

Кращі університети, де вчитися на психолога

Найкращі виші для вивчення психології в Україні за рангами знаходяться у Києві, Львові та Харкові. Але не тільки.

Ось так виглядає список кращих університетів за міжнародним рейтингом, що базується на їхніх дослідженнях у галузі психології, опублікований на авторитетному онлайн-ресурсі EduRank.org:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний медичний університет

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет "Львівська Політехніка"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Полтавський державний медичний університет

Як вступити на психолога після 11 класу

Для вступу на психолога після 11 класу в 2023 необхідно мати сертифікат ЗНО 2020-2021 років, або результати НМТ 2022-2023 років.

Складати потрібно такі предмети:

українська мова (обов'язково)

математика (обов'язково)

історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія (один предмет на вибір)

Майбутньому психологу фахівці цього року радять під час національного мультипредметного тесту третім предметом обирати біологію, адже вона матиме вищий коефіцієнт при вступі на спеціальність "053 Психологія". Трохи нижчі коефіцієнти мають історія України та іноземна мова.

Нагадаємо, що заяви на вступ подаються через сайт ЄДЕБО. З 1 липня абітурієнту потрібно зареєструвати електронний кабінет вступника за цим посиланням та завантажити необхідні документи, а вже з 19 липня можна подавати заяви.

Скільки коштує вчитися на психолога

Вартість навчання коливається у всіх університетах з вище згаданого списку.

Якщо говорити про денну форму навчання за контрактом, то першість тут теж тримає КНУ. Чотири роки навчання на бакалавра з психології обійдеться студенту (чи його батькам) в суму 38 000 грн на рік.

У Харківському національному університеті вартість навчання на психолога становить 28 000 грн (денна форма) або ж 13 000 грн (заочна форма).

У ДНУ тариф на навчання становить 22 000 грн, а у "Львівській політехніці" - 30 060 грн.

Важливо додати, що деякі виші ще не опублікували вартість здобуття освіти на 2023/2024 навчальний рік.

Додамо, що всі вищі навчальні заклади України, у яких є спеціальність "Психологія" можна знайти через Єдину базу з питань освіти за посиланням.

Скільки заробляють психологи в Україні

Згідно з даними ресурсу Work.ua, в середньому психолог заробляє 14 000 грн. Однак зарплата психолога в нашій країні сьогодні залежить від спеціалізації, закладу, де він працює та досвіду.

Наприклад, якщо Київська обласна бібліотека для дітей шукає практичного психолога на з/п від 7 000 до 15 000 грн, то міжнародна неурядова організація Project HOPE може взяти психолога на один зі своїх проєктів у Одесі (при чому - дистанційно) на заробітну плату від 50 000 грн.

Переваги та недоліки працювати психологом

Плюси:

можливість допомагати людям

відчуття потрібності та важливості власної професії

можливість використовувати навичку в особистому житті, щоб мінімізувати конфлікти та непорозуміння, оцінювати власні сили та боротися з проблемами

можливість постійного зростання та самовдосконалення

можливість працювати як в установі, так і на самого себе, що дозволяє самостійно планувати власний графік

Мінуси: