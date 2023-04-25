Где в Украине лучше учиться на психолога: топ-9 университетов

Сегодня быть психологом - не только престижно, но и актуально. Потому что консультаций дипломированных профильных специалистов, которые оказывают качественную психологическую помощь, оказывается, не так много в Украине.

Для выпускников 2023 года, которые хотят выучиться на психолога, мы предлагаем рейтинг лучших университетов, где можно получить качественное образование по этому направлению. Больше деталей - ниже в материале Styler .

Лучшие университеты, где учиться на психолога

Лучшие вузы по изучению психологии в Украине по рангам находятся в Киеве, Львове и Харькове. Но не только.

Так выглядит список лучших университетов по международному рейтингу, основанный на их исследованиях в области психологии, опубликованный на авторитетном онлайн-ресурсе EduRank.org:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный медицинский университет

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Национальный университет "Львовская политехника"

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Полтавский государственный медицинский университет

Как поступить на психолога после 11 класса

Для поступления на психолога после 11 класса в 2023 году необходимо иметь сертификат ЗНО 2020-2021 годов, или результаты НМТ 2022-2023 годов.

Составлять нужно следующие предметы:

украинский язык (обязательно)

математика (обязательно)

история Украины, иностранный язык, физика, химия, биология (один предмет на выбор)

Будущему психологу специалисты в этом году советуют во время национального мультипредметного теста третьим предметом выбирать биологию, ведь она будет иметь более высокий коэффициент при поступлении на специальность "053 Психология". Чуть более низкие коэффициенты имеют история Украины и иностранный язык.

Напомним, что заявления на поступление подаются через сайт ЕГЕБО. С 1 июля абитуриенту нужно зарегистрировать электронный кабинет поступающего по этой ссылке и загрузить необходимые документы, а уже с 19 июля можно подавать заявления.

Сколько стоит учиться на психолога

Стоимость обучения колеблется во всех университетах из вышеупомянутого списка.

Если говорить о дневной форме обучения по контракту, первенство здесь тоже держит КНУ. Четыре года обучения на бакалавра психологии обойдется студенту (или его родителям) в сумму 38 000 грн в год.

В Харьковском национальном университете стоимость обучения на психолога составляет 28 000 грн (дневная форма) или 13 000 грн (заочная форма).

В ДНУ тариф на обучение составляет 22 000 грн., а во "Львовской политехнике" - 30 060 грн.

Важно добавить, что некоторые вузы еще не опубликовали стоимость получения образования на 2023/2024 учебный год.

Добавим, что все высшие учебные заведения Украины, в которых есть специальность "Психология", можно найти через Единую базу по вопросам образования по ссылке.

Сколько зарабатывают психологи в Украине

Согласно данным ресурса Work.ua, в среднем психолог получает 14 000 грн. Однако зарплата психолога в нашей стране сегодня зависит от специализации, заведения, где он работает, и опыта.

К примеру, если Киевская областная библиотека для детей ищет практического психолога на з/п от 7 000 до 15 000 грн, то международная неправительственная организация Project HOPE может взять психолога на один из своих проектов в Одессе (при чем - дистанционно) на заработную плату от 50 000 грн.

Преимущества и недостатки работать психологом

Плюсы:

возможность помогать людям

ощущение потребности и важности своей профессии

возможность использовать навыки в личной жизни, чтобы минимизировать конфликты и недоразумения, оценивать собственные силы и бороться с проблемами

возможность постоянного роста и самосовершенствования

возможность работать как в учреждении, так и на самого себя, что позволяет самостоятельно планировать свой график

Минусы: