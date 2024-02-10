UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де ТЦК можуть вручати повістки: новий закон частково дає відповідь

Де можуть видавати повістки 2024 (скриншот)
Автор: Юлія Гаюк

Часто можна побачити, як представники ТЦК СП вручають повістки військовозобов'язаним на вулицях, у спортзалах та інших громадських місцях. Це викликало шквал критики в суспільстві. Проте новий законопроєкт частково дав відповідь на запитання, де можна вручати повістки.

Про це розповів юрист Сергій Савинський в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Де можна вручати повістки 2024

Відомо, що відповідно до нового законопроєкту повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника, і це зазначене єдине "місце".

Юрист пояснює, що електронний кабінет для вручення повісток - це і є та сама часткова відповідь.

"Однак законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки. Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь. Якби там про це зазначили, то люди обходили б ці місця десятою дорогою", - додає Савинський.

Правила вручення повісток

Насамперед документ повинен бути заповненим даними військовозобов'язаного. 

"За це може відповідати кабінет військовозобов'язаного. У ній також повинен бути підпис, для цього передбачено електронний. Тепер буде питання по сертифікації ключів для підпису. На мою думку, це явище досить прогресивне", - ділиться думкою Сергій.

Якщо електронний кабінет призовника почне працювати, дані з інших реєстрів будуть синхронізуватися. Таким чином військкомати зможуть отримувати більше інформації про військовозобов'язаних. 

Як повинні законно вручати повістку

"Насамперед коли вас зупиняють на вулиці й кажуть: "Ваші документи", адекватна реакція людини сказати: "Вибачте, ви хто? Покажіть ваші документи", - каже Савинський.

Проте за загальним правилом представники ТЦК чи поліції самі представляються, показують посвідчення чи поліцейський жетон.

"Далі особа може поцікавитися, у зв'язку з чим її зупинили. Але здебільшого людину зупиняють і все це оголошують. Можуть запитати військово-обліковий документ. Якщо немає, можуть запропонувати проїхати з ними для уточнення даних", - розповідає юрист.

Однак за його словами, коли запровадять зміни й військово-обліковий документ стане обов'язковим, таких запитань не повинно виникати.

 

Раніше ми розповідали, що таке військово-обліковий документ і кому його можна показувати.

Читайте також, чи може сільський або міський голова вручати повістки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКповісткиВійна в УкраїніМобілізація в Україні