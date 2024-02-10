Где ТЦК могут вручать повестки: новый закон частично дает ответ

Где можно вручать повестки 2024

Известно, что согласно новому законопроекту повестку могут отправить в электронный кабинет призывника, и это единственное указанное "место".

Юрист объясняет, что электронный кабинет для вручения повесток - это и есть тот частичный ответ.

"Однако законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки. Если ответа нет, значит, их можно вручать везде. Если бы там об этом отметили, то люди обходили бы эти места десятой дорогой", - добавляет Савинский.

Правила вручения повесток

Прежде всего, документ должен быть заполнен данными военнообязанного.

"За это может отвечать кабинет военнообязанного. В ней также должна быть подпись, для этого предусмотрена электронная. Теперь будет вопрос по сертификации ключей для подписей. По моему мнению, это явление достаточно прогрессивное", - делится мнением Сергей.

Если электронный кабинет призывника заработает, данные из других реестров будут синхронизироваться. Таким образом, военкоматы смогут получать больше информации о военнообязанных.

Как должны законно вручать повестку

"В первую очередь, когда вас останавливают на улице и говорят: "Ваши документы", адекватная реакция человека сказать: "Извините, вы кто? Покажите ваши документы", - говорит Савинский.

Однако по общему правилу представители ТЦК или полиции сами представляются, показывают удостоверение или полицейский жетон.

"Далее человек может поинтересоваться, в связи с чем его остановили. Но в большинстве своем человека останавливают и все это объявляют. Могут спросить военно-учетный документ. Если нет, могут предложить проехать с ними для уточнения данных", - рассказывает юрист.

Однако, по его словам, когда введут изменения и военно-учетный документ станет обязательным, таких вопросов не должно возникать.