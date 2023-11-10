ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нова пошта" почала працювати ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки з України

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 12:53
UA EN RU
"Нова пошта" почала працювати ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки з України Фото: "Нова пошта" відкрила перше відділення в Будапешті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в Будапешті. Угорщина стала дев'ятою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У відділенні можна отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює кожного дня. Термін доставки з України в Угорщину - від 5 днів.

Вартість доставки з України в Угорщину складає:

  • Документи – 250 грн
  • Посилки до 2 кг – 400 грн
  • Посилки до 10 кг – 600 грн
  • Посилки до 30 кг – 1200 грн
  • Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єрами Nova Post на будь-яку адресу по всій Угорщині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

Робота "Нової пошти" в Європі

Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Угорщина стала дев'ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, після Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччини, Латвії та Естонії.

"Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку по Україні з 1 січня 2023 року.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта Угорщина
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом