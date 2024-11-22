Де у світі найкраще говорять англійською і на якому місці Україна: рейтинг

Англійська мова давно стала не лише засобом спілкування, а й важливим інструментом для навчання, кар’єри та подорожей. Щорічний рейтинг EF English Proficiency Index 2024, який складається на основі результатів тестів понад 2,1 мільйона людей, знову визначив найкращих і найгірших за цим показником.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює з посиланням на матеріал видання EF Education , чому одні країни лідирують у знаннях, а інші відстають, і яке місце займає Україна в цьому списку.

Де говорять англійською найкраще?

Уже шостий рік поспіль Нідерланди очолюють список країн із найвищим рівнем володіння англійською мовою. Мешканці цієї країни демонструють феноменальні навички, які дозволяють їм комфортно спілкуватися англійською у будь-яких сферах життя.

Друге місце зайняла Норвегія, яка відзначається високим рівнем освіти та використанням англійської у бізнесі. Третє місце дісталося Сінгапуру, де англійська є однією з офіційних мов, що забезпечує її природне впровадження у повсякденне життя.

Цікаво, що більшість країн із високим рівнем англійської знаходяться в Європі, тоді як Азія відзначилася різким падінням у цьогорічному рейтингу.

Загалом європейські країни продовжують утримувати свої позиції, але в межах ЄС спостерігається деяке зниження результатів. Очевидно, що сталі інвестиції в освіту та інтеграцію англійської в життя населення є ключовими факторами успіху.

Ось як виглядає рейтинг країн за знанням англійської:

Нідерланди

Норвегія

Сінгапур

Швеція

Хорватія

Португалія

Данія

Греція

Австрія

Німеччина

Україна у рейтингу: прогрес чи регрес?

Україна цього року опинилася в середній частині рейтингу, дещо поступаючись сусідам, таким як Польща та Румунія. Основною причиною цього є нерівномірність рівня викладання англійської мови в школах та недостатня практика використання мови в повсякденному житті.

Попри це, серед молоді, особливо в містах, спостерігається позитивна динаміка завдяки доступу до онлайн-курсів, англомовного контенту та роботи в міжнародних компаніях.

Інтерес українців до вивчення англійської зростає, але часто бракує системного підходу. Водночас у регіонах ситуація менш оптимістична, де рівень знань значно нижчий.

Знання англійської мови необхідно в сучасному світі (фото: Freepik.com)

Тенденції за континентами: хто піднявся, а хто впав?

Цьогорічні результати показали, що рівень англійської у світі продовжує знижуватись. Найгірше з англійською в Азії, особливо у великих країнах, як Індія та Китай, де останніми роками спостерігається спад.

Натомість Африка показала певний прогрес, причому жінки тут демонструють кращі результати, ніж чоловіки, що є унікальним для всього світу.

У Латинській Америці ситуація залишилася стабільною, хоча регіональні розбіжності все ще значні. Зате Близький Схід, зокрема Саудівська Аравія, повільно, але впевнено покращує свої позиції. Ці зміни свідчать про те, що рівень англійської у світі залишається залежним від економічного розвитку, інвестицій в освіту та мовної політики кожної країни.

Гендерний розрив: хто кращий у володінні мовою?

Результати рейтингу підтвердили, що чоловіки все ще демонструють трохи вищий рівень володіння англійською, ніж жінки. Утім, цей розрив поступово скорочується.

В Африці жінки традиційно мають кращі навички, і саме їхній прогрес найбільше сприяє підвищенню середнього рівня у регіоні.

Цікаво, що найширший розрив спостерігається серед молоді, тоді як із віком ці показники вирівнюються. Очевидно, що соціальні та культурні фактори відіграють тут важливу роль. Що більше країн інвестуватиме в рівний доступ до освіти, то швидше ці гендерні дисбаланси зникнуть.