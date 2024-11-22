Где в мире лучше всех говорят на английском и на каком месте Украина: рейтинг

Английский язык давно стал не только средством общения, но и важным инструментом обучения, карьеры и путешествий. Ежегодный рейтинг EF English Proficiency Index 2024, который составляется на основе результатов тестов более 2,1 миллиона человек, снова определил лучших и худших по этому показателю.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет со ссылкой на материал издания EF Education , почему одни страны лидируют в знаниях, а другие отстают и какое место занимает Украина в этом списке.

Где говорят на английском лучше всех?

Уже шестой год Нидерланды возглавляют список стран с наивысшим уровнем владения английским языком. Жители этой страны демонстрируют феноменальные навыки, позволяющие им комфортно общаться на английском языке в любых сферах жизни.

Второе место заняла Норвегия, отличающаяся высоким уровнем образования и использованием английского в бизнесе. Третье место досталось Сингапуру, где английский является одним из официальных языков, обеспечивающим его естественное внедрение в повседневную жизнь.

Интересно, что большинство стран с высоким уровнем английского находятся в Европе, тогда как Азия отметилась резким падением в рейтинге этого года.

Европейские страны продолжают удерживать свои позиции, но в рамках ЕС наблюдается некоторое снижение результатов. Очевидно, что инвестиции в образование и интеграцию английского в жизнь населения являются ключевыми факторами успеха.

Вот как выглядит рейтинг стран по знанию английского:

Нидерланды

Норвегия

Сингапур

Швеция

Хорватия

Португалия

Дания

Греция

Австрия

Германия

Украина в рейтинге: прогресс или регресс?

Украина в этом году оказалась в средней части рейтинга, несколько уступая соседям, таким как Польша и Румыния. Основная причина этого - неравномерность уровня преподавания английского языка в школах и недостаточная практика использования языка в повседневной жизни.

Тем не менее, среди молодежи, особенно в городах, наблюдается положительная динамика благодаря доступу к онлайн-курсам, англоязычному контенту и работе в международных компаниях.

Интерес украинцев к изучению английского растет, но часто не хватает системного подхода. В то же время в регионах ситуация менее оптимистичная, где уровень знаний значительно ниже.

Знание английского языка необходимо в современном мире (фото: Freepik.com)

Тенденции по континентам: кто поднялся, а кто упал?

Результаты этого года показали, что уровень английского в мире продолжает снижаться. Хуже всего с английским в Азии, особенно в крупных странах, как Индия и Китай, где в последние годы наблюдается спад.

Африка показала определенный прогресс, причем женщины здесь демонстрируют лучшие результаты, чем мужчины, что является уникальным для всего мира.

В Латинской Америке ситуация осталась стабильной, хотя региональные разногласия все еще значительны. Зато Ближний Восток, в частности, Саудовская Аравия, медленно, но уверенно улучшает свои позиции. Эти изменения свидетельствуют о том, что уровень английского в мире остается зависимым от экономического развития, инвестиций в образование и языковой политики каждой страны.

Гендерный разрыв: кто лучше во владении языком?

Результаты рейтинга подтвердили, что мужчины все еще демонстрируют несколько более высокий уровень владения английским, чем женщины. Впрочем, этот разрыв постепенно сокращается.

В Африке женщины традиционно имеют лучшие навыки, и именно их прогресс способствует повышению среднего уровня в регионе.

Интересно, что самый широкий разрыв наблюдается среди молодежи, в то время как с возрастом эти показатели выравниваются. Очевидно, что социальные и культурные факторы играют важную роль. Чем больше стран будет инвестировать в равный доступ к образованию, тем быстрее эти гендерные дисбалансы исчезнут.