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Де серед сміття заховався кіт? Знайти тварину за 6 секунд зможуть лише найуважніші

Цей тест на уважність пройти не просто (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Будь-які головоломки й оптичні ілюзії розвивають увагу, тренують спостережливість і стимулюють мозок. Крім того, вони дозволяють "переключитися" після буденних справ і відпочити морально.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити кілька хвилин і знайти на зображенні "прихованого", на перший погляд, кота.

При підготовці матеріалу було використано джерела: SplitPics, Bright Side.

Що потрібно зробити

Пропонуємо вашій увазі картинку, на якій "заховався" невеличкий кіт.

Для розв'язання цієї оптичної ілюзії підготуйте таймер або секундомір - знайти тварину потрібно всього лише за 6 секунд.

Готові?

Засікаємо 6 секунд і...

Поїхали!

Придивіться уважно і знайдіть кота (фото: SplitPics)

Ну що, сподіваємось, вам вдалось впоратись із завданням?

Якщо ні - не сумуйте. Можливо, варто просто спробувати ще раз.

Засікаємо час і... Починаймо.

Якщо ви знайшли кота - це чудово. Якщо ж ні, дамо невеличку підказку: звернути особливу увагу варто на ліву частину зображення.

Сконцентруйтесь і спробуйте ще раз. Успіхів!

Навіщо розв'язувати оптичні ілюзії

Згідно з результатами низки проведених досліджень, оптичні ілюзії не лише цікаві, але й корисні. Їх розв'язання є дієвим "інструментом" для розвитку й підтримки різних аспектів когнітивних та психологічних функцій.

За словами вчених, оптичні ілюзії, серед іншого:

  • стимулюють мозкову діяльність
  • розвивають мислення й логіку
  • тренують зір і сприйняття
  • покращують увагу та концентрацію
  • дозволяють відволіктися й відпочити від стресу

Де насправді "ховався" кіт

Скажімо чесно, знайти кота серед різноманітного сміття й справді непросто.

Сподіваємось, ви впорались із завданням на "відмінно".

Якщо ж раптом підступна тварина так і не була знайдена, подивіться нижче - на відповідь до цієї оптичної ілюзії.

Ось де "ховався" цей бешкетник (фото: SplitPics)

Нагадаємо, раніше ми пропонували вам також знайти приховане число за 17 секунд.

Крім того, спробуйте розв'язати оптичну ілюзію про тварин для найуважніших.

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