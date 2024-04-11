Де серед сміття заховався кіт? Знайти тварину за 6 секунд зможуть лише найуважніші

Будь-які головоломки й оптичні ілюзії розвивають увагу, тренують спостережливість і стимулюють мозок. Крім того, вони дозволяють "переключитися" після буденних справ і відпочити морально.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити кілька хвилин і знайти на зображенні "прихованого", на перший погляд, кота.
При підготовці матеріалу було використано джерела: SplitPics, Bright Side.
Пропонуємо вашій увазі картинку, на якій "заховався" невеличкий кіт.
Для розв'язання цієї оптичної ілюзії підготуйте таймер або секундомір - знайти тварину потрібно всього лише за 6 секунд.
Готові?
Засікаємо 6 секунд і...
Поїхали!
Придивіться уважно і знайдіть кота (фото: SplitPics)
Ну що, сподіваємось, вам вдалось впоратись із завданням?
Якщо ні - не сумуйте. Можливо, варто просто спробувати ще раз.
Засікаємо час і... Починаймо.
Якщо ви знайшли кота - це чудово. Якщо ж ні, дамо невеличку підказку: звернути особливу увагу варто на ліву частину зображення.
Сконцентруйтесь і спробуйте ще раз. Успіхів!
Згідно з результатами низки проведених досліджень, оптичні ілюзії не лише цікаві, але й корисні. Їх розв'язання є дієвим "інструментом" для розвитку й підтримки різних аспектів когнітивних та психологічних функцій.
За словами вчених, оптичні ілюзії, серед іншого:
Скажімо чесно, знайти кота серед різноманітного сміття й справді непросто.
Сподіваємось, ви впорались із завданням на "відмінно".
Якщо ж раптом підступна тварина так і не була знайдена, подивіться нижче - на відповідь до цієї оптичної ілюзії.
Ось де "ховався" цей бешкетник (фото: SplitPics)
Нагадаємо, раніше ми пропонували вам також знайти приховане число за 17 секунд.
Крім того, спробуйте розв'язати оптичну ілюзію про тварин для найуважніших.