Где среди мусора спрятался кот? Найти животное за 6 секунд смогут только самые внимательные

Любые головоломки и оптические иллюзии развивают внимание, тренируют наблюдательность и стимулируют мозг. Кроме того, они позволяют "переключиться" после обыденных дел и отдохнуть морально.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает всем желающим потратить несколько минут и найти на изображении "скрытого", на первый взгляд, кота.
При подготовке материала были использованы источники SplitPics, Bright Side.
Предлагаем вашему вниманию картинку, на которой "спрятался" небольшой кот.
Для решения этой оптической иллюзии подготовьте таймер или секундомер - найти животное нужно всего за 6 секунд.
Готовы?
Засекаем 6 секунд и...
Поехали!
Присмотритесь внимательно и найдите кота (фото: SplitPics)
Ну что, надеемся, вам удалось справиться с задачей?
Если нет - не унывайте. Может быть, стоит просто попробовать еще раз.
Засекаем время и... Начинаем.
Если вы нашли кота - это замечательно. Если же нет, дадим небольшую подсказку: обратить особое внимание следует на левую часть изображения.
Сконцентрируйтесь и попробуйте еще раз. Удачи!
Согласно результатам ряда проведенных исследований, оптические иллюзии не только интересны, но и полезны. Их решение является действенным "инструментом" для развития и поддержки различных аспектов когнитивных и психологических функций.
По словам ученых, оптические иллюзии, среди прочего:
Скажем честно, найти кота среди разнообразного мусора действительно непросто.
Надеемся, вы справились с заданием на "отлично".
Если же вдруг коварное животное так и не было найдено, посмотрите ниже - на ответ на эту оптическую иллюзию.
Вот где "прятался" этот озорник (фото: SplitPics)
Напомним, ранее мы предлагали вам также найти скрытое число за 17 секунд.
Кроме того, попытайтесь решить оптическую иллюзию о животных для самых внимательных.