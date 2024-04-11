Где среди мусора спрятался кот? Найти животное за 6 секунд смогут только самые внимательные

Что нужно сделать

Предлагаем вашему вниманию картинку, на которой "спрятался" небольшой кот.

Для решения этой оптической иллюзии подготовьте таймер или секундомер - найти животное нужно всего за 6 секунд.

Готовы?

Засекаем 6 секунд и...

Поехали!

Присмотритесь внимательно и найдите кота (фото: SplitPics)

Ну что, надеемся, вам удалось справиться с задачей?

Если нет - не унывайте. Может быть, стоит просто попробовать еще раз.

Засекаем время и... Начинаем.

Если вы нашли кота - это замечательно. Если же нет, дадим небольшую подсказку: обратить особое внимание следует на левую часть изображения.

Сконцентрируйтесь и попробуйте еще раз. Удачи!

Зачем решать оптические иллюзии

Согласно результатам ряда проведенных исследований, оптические иллюзии не только интересны, но и полезны. Их решение является действенным "инструментом" для развития и поддержки различных аспектов когнитивных и психологических функций.

По словам ученых, оптические иллюзии, среди прочего:

стимулируют мозговую деятельность

развивают мышление и логику

тренируют зрение и восприятие

улучшают внимание и концентрацию

позволяют отвлечься и отдохнуть от стресса

Где на самом деле "прятался" кот

Скажем честно, найти кота среди разнообразного мусора действительно непросто.

Надеемся, вы справились с заданием на "отлично".

Если же вдруг коварное животное так и не было найдено, посмотрите ниже - на ответ на эту оптическую иллюзию.

Вот где "прятался" этот озорник (фото: SplitPics)