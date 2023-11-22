Скільки трикутників на малюнку? Розгадайте загадку для найкмітливіших за 30 секунд

Розв'язування головоломок чи оптичних ілюзій тренує наш мозок і покращує сприйняття. Крім того, процес вирішення тих чи інших логічних задач дозволяє перемкнути увагу й відволіктись від буденних справ.

При підготовці матеріалу було використано джерела: GPuzzles, Мetro.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити 30 секунд часу й порахувати, скільки трикутників "заховалось" на зображенні.

Що потрібно зробити

Сьогодні ми пропонуємо вам випробувати власні сили й зробити легкий, на перший погляд, підрахунок геометричних фігур.

Нижче ви побачите малюнок, на якому зображена певна кількість кольорових трикутників. Однак не все так просто.

Порахувати їхню кількість вам доведеться за чітко обмежений час - всього за 30 секунд.

Для цього підготуйте, перш за все, таймер або секундомір.

Готові?

Засікайте час і... поїхали!

Не все так просто, як здається на перший погляд (фото: GPuzzles)

Ну що, багато трикутників вдалось нарахувати? Якщо менш як 36, спробуйте порахувати ще раз.

Готові?

Поїхали!

Ми впевнені, що з другої спроби ви знайшли більше трикутників, правда?

Зізнаємось вам. Насправді у цьому квадраті можна нарахувати аж 44 різних за розмірами трикутників. Зможете знайти їх усі?

Поїхали!

Сподіваємось, ви впорались із завданням.

Якщо ж ні, що робити... Дивіться трішки нижче.

Ми пояснимо, що до чого.

У кожному "квадраті" - по вісім трикутників.

Крім того, малюнок містить 8 середніх трикутників.

Насамкінець, весь малюнок містить ще й 4 великих трикутники.

Отже, 32+8+4= 44 трикутники.

Сподіваємось, вам сподобалась така "прокачка" мозку?