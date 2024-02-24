Де росте і як виглядає найстаріше дерево України, якому 2000 років

Найстаріше дерево України, вік якого оцінюють у 2000 років, росте у Нікітському ботанічному саду у Криму. Це - маслина, яка досі плодоносить.
Про найстаріші дерева нашої країни розповідає РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці матеріалу використали джерела: Вікіпедія, Love Ukraine.
Найстаріше дерево України ще називають маслиною Геродота. На висоті 0,5 м стовбур досягає в обхваті 8,8 м, висота дерева - 12 м. Зі стовбура виходить 15 великих і дрібних гілок. Попри солідний вік, дерево продовжує плодоносити.
На Всеукраїнському конкурсі "Національне дерево України" 2010 року цю маслину відзначили в номінації "Найстаріше дерево України", а вже після проведення конкурсу на мисі Сарич у Криму відкрили ще одне 2000-річне дерево - ялівець високий. Його обхват становить 4,90 м, а висота - 15 м.
Також додамо, що до трійки найстаріших дерев України увійшла фісташка віком 1700 років, що росте у Нікітському ботсаду та дуб Чемпіон віком 1300 років, що росте поблизу села Стужиця Великоберезнянського району Закарпатської області. Обхват стовбура дуба - майже 10 метрів
Всього в Україні дерев, яким 1000 і більше років - 43. У Криму дерев-тисячників 34, решта ростуть на материковій Україні.
Додамо також, що найстарішим деревом на світі вважається сосна довговічна, що росте на горі Вілер у штаті Невада, США. Вік цієї сосни науковці оцінюють в 5000 років.
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