Де росте і як виглядає найстаріше дерево України, якому 2000 років

Найстаріші дерева України

Найстаріше дерево України ще називають маслиною Геродота. На висоті 0,5 м стовбур досягає в обхваті 8,8 м, висота дерева - 12 м. Зі стовбура виходить 15 великих і дрібних гілок. Попри солідний вік, дерево продовжує плодоносити.

На Всеукраїнському конкурсі "Національне дерево України" 2010 року цю маслину відзначили в номінації "Найстаріше дерево України", а вже після проведення конкурсу на мисі Сарич у Криму відкрили ще одне 2000-річне дерево - ялівець високий. Його обхват становить 4,90 м, а висота - 15 м.

Також додамо, що до трійки найстаріших дерев України увійшла фісташка віком 1700 років, що росте у Нікітському ботсаду та дуб Чемпіон віком 1300 років, що росте поблизу села Стужиця Великоберезнянського району Закарпатської області. Обхват стовбура дуба - майже 10 метрів

Найстаріше дерево України росте у Криму (фото: росЗМІ)

Ялівець, якому 2000 років (фото: Українська правда)

Найстаріша фісташка України, дереву 1700 років (фото: Українська правда)

Дуб Чемпіон, якому 1300 років (фото: Українська правда)

Всього в Україні дерев, яким 1000 і більше років - 43. У Криму дерев-тисячників 34, решта ростуть на материковій Україні.

Додамо також, що найстарішим деревом на світі вважається сосна довговічна, що росте на горі Вілер у штаті Невада, США. Вік цієї сосни науковці оцінюють в 5000 років.