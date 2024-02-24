RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где растет и как выглядит самое старое дерево Украины, которому 2000 лет

В Крыму растет маслина Геродота, которой 2000 лет (фото: росСМИ)
Автор: Василина Копытко

Самое старое дерево Украины, возраст которого оценивают в 2000 лет, растет в Никитском ботаническом саду в Крыму. Это - маслина, которая до сих пор плодоносит.

О старейших деревьях нашей страны рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовали источники: Википедия, Love Ukraine.

Самые старые деревья Украины

Самое старое дерево Украины еще называют маслиной Геродота. На высоте 0,5 м ствол достигает в обхвате 8,8 м, высота дерева - 12 м. Из ствола выходит 15 больших и мелких ветвей. Несмотря на солидный возраст, дерево продолжает плодоносить.

На Всеукраинском конкурсе "Национальное дерево Украины" в 2010 году эту маслину отметили в номинации "Самое старое дерево Украины", а уже после проведения конкурса на мысе Сарыч в Крыму открыли еще одно 2000-летнее дерево - можжевельник высокий. Его охват составляет 4,90 м, а высота - 15 м.

Также добавим, что к самым старым деревьям Украины зачисляют фисташку в возрасте 1700 лет, которая растет в Никитском ботсаду и дуб Чемпион в возрасте 1300 лет, что растет вблизи села Стужица Великоберезнянского района Закарпатской области. Обхват ствола дуба - почти 10 метров

 Самая старая маслина Украины растет в Крыму (фото: росСМИ)

Можжевельник, которому 2000 лет (фото: Украинская правда)

Самая старая фисташка Украины, дереву 1700 лет (фото: Украинская правда)

Дуб Чемпион, которому 1300 лет (фото: Украинская правда)

Всего в Украине деревьев, которым 1000 и более лет - 43. В Крыму деревьев-тысячников 34, остальные растут на материковой Украине.

Добавим также, что самым старым деревом в мире считается долговечная сосна, растущая на горе Вилер в штате Невада, США. Возраст этой сосны ученые оценивают в 5000 лет.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти