Где растет и как выглядит самое старое дерево Украины, которому 2000 лет

Самые старые деревья Украины

Самое старое дерево Украины еще называют маслиной Геродота. На высоте 0,5 м ствол достигает в обхвате 8,8 м, высота дерева - 12 м. Из ствола выходит 15 больших и мелких ветвей. Несмотря на солидный возраст, дерево продолжает плодоносить.

На Всеукраинском конкурсе "Национальное дерево Украины" в 2010 году эту маслину отметили в номинации "Самое старое дерево Украины", а уже после проведения конкурса на мысе Сарыч в Крыму открыли еще одно 2000-летнее дерево - можжевельник высокий. Его охват составляет 4,90 м, а высота - 15 м.

Также добавим, что к самым старым деревьям Украины зачисляют фисташку в возрасте 1700 лет, которая растет в Никитском ботсаду и дуб Чемпион в возрасте 1300 лет, что растет вблизи села Стужица Великоберезнянского района Закарпатской области. Обхват ствола дуба - почти 10 метров

Самая старая маслина Украины растет в Крыму (фото: росСМИ)

Можжевельник, которому 2000 лет (фото: Украинская правда)

Самая старая фисташка Украины, дереву 1700 лет (фото: Украинская правда)

Дуб Чемпион, которому 1300 лет (фото: Украинская правда)

Всего в Украине деревьев, которым 1000 и более лет - 43. В Крыму деревьев-тысячников 34, остальные растут на материковой Украине.

Добавим также, что самым старым деревом в мире считается долговечная сосна, растущая на горе Вилер в штате Невада, США. Возраст этой сосны ученые оценивают в 5000 лет.