"Євробачення-2026": у якому місті відбудеться конкурс, головні претенденти

Після перемоги Австрії на "Євробаченні-2025" країна готується до проведення наступного пісенного конкурсу. Хоч офіційного рішення про місто-господаря ще немає, деякі міста вже заявили про свою зацікавленість.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які австрійські міста та арени можуть прийняти глядачів та хто має найбільші шанси.
Відень - фаворит із досвідом
Мер міста висловив зацікавленість у проведенні конкурсу, а сам JJ також підтримує ідею проведення Євробачення у столиці.
Інсбрук - гірська альтернатива
Грац - сучасна інфраструктура
Остаточне рішення щодо міста-господаря "Євробачення-2026" очікується в найближчі місяці.
Враховуючи досвід, інфраструктуру та підтримку з боку влади, Відень наразі є головним претендентом.
Нагадаємо, 17 травня у швейцарському Базелі відбувся фінал Пісенного конкурсу "Євробачення-2025".Перемогу здобув представник Австрії - співак JJ із композицією "Wasted Love", набравши 436 балів. Україна цьогоріч посіла 9 місце.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: офіційні сайти Wiener Stadthalle, Olympiahalle, Stadthalle Graz.