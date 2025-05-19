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"Євробачення-2026": у якому місті відбудеться конкурс, головні претенденти

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)
Автор: Іванна Пашкевич

Після перемоги Австрії на "Євробаченні-2025" країна готується до проведення наступного пісенного конкурсу. Хоч офіційного рішення про місто-господаря ще немає, деякі міста вже заявили про свою зацікавленість.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які австрійські міста та арени можуть прийняти глядачів та хто має найбільші шанси.

Де може пройти "Євробачення-2026"

Відень - фаворит із досвідом

  • Арена: Wiener Stadthalle
  • Місткість: до 16 000 глядачів
  • Переваги: Відень вже двічі приймав Євробачення (1967, 2015), має розвинену інфраструктуру, міжнародний аеропорт та великий досвід у проведенні масштабних подій.

Wiener Stadthalle (фото: Вікіпедія)

Мер міста висловив зацікавленість у проведенні конкурсу, а сам JJ також підтримує ідею проведення Євробачення у столиці.    

Інсбрук - гірська альтернатива

  • Арена: Olympiahalle (частина комплексу OlympiaWorld)
  • Місткість: до 12 000 глядачів
  • Переваги: Інсбрук має досвід проведення великих спортивних подій, включаючи Зимові Олімпійські ігри. 

Olympiahalle (фото: Вікіпедія)

Грац - сучасна інфраструктура

  • Арена: Stadthalle Graz
  • Місткість: до 11 000 глядачів
  • Переваги: Грац має сучасну арену та досвід проведення міжнародних заходів. 

Stadthalle Graz (фото: mcg.at/veranstalter-werden)

Остаточне рішення щодо міста-господаря "Євробачення-2026" очікується в найближчі місяці.

Враховуючи досвід, інфраструктуру та підтримку з боку влади, Відень наразі є головним претендентом.

Нагадаємо, 17 травня у швейцарському Базелі відбувся фінал Пісенного конкурсу "Євробачення-2025".Перемогу здобув представник Австрії - співак JJ із композицією "Wasted Love", набравши 436 балів. Україна цьогоріч посіла 9 місце.

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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: офіційні сайти Wiener Stadthalle, Olympiahalle, Stadthalle Graz.

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Євробачення