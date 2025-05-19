"Евровидение-2026": в каком городе состоится конкурс, главные претенденты

Где может пройти "Евровидение-2026"

Вена - фаворит с опытом

Арена: Wiener Stadthalle

Вместимость: до 16 000 зрителей

Преимущества: Вена уже дважды принимала Евровидение (1967, 2015), имеет развитую инфраструктуру, международный аэропорт и большой опыт в проведении масштабных событий.

Wiener Stadthalle (фото: Википедия)

Мэр города выразил заинтересованность в проведении конкурса, а сам JJ также поддерживает идею проведения Евровидения в столице.

Инсбрук - горная альтернатива

Арена: Olympiahalle (часть комплекса OlympiaWorld)

Вместимость: до 12 000 зрителей

Преимущества: Инсбрук имеет опыт проведения крупных спортивных событий, включая Зимние Олимпийские игры.

Olympiahalle (фото: Википедия)

Грац - современная инфраструктура

Арена: Stadthalle Graz

Вместимость: до 11 000 зрителей

Преимущества: Грац имеет современную арену и опыт проведения международных мероприятий.

Stadthalle Graz (фото: mcg.at/veranstalter-werden)

Окончательное решение относительно города-хозяина "Евровидения-2026" ожидается в ближайшие месяцы.

Учитывая опыт, инфраструктуру и поддержку со стороны властей, Вена сейчас является главным претендентом.

Напомним, 17 мая в швейцарском Базеле состоялся финал Песенного конкурса "Евровидение-2025" Победу одержал представитель Австрии - певец JJ с композицией "Wasted Love", набрав 436 баллов. Украина в этом году заняла 9 место.