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Где пройдет Евровидение 2025

Швейцария, Воскресенье 12 мая 2024 12:01
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Где пройдет Евровидение 2025 Где пройдет Евровидение 2025 (фото: eurovision.tv)
Автор: Иванна Пашкевич

В субботу, 11 мая, в Мальме, Швеция, прошел финал конкурса Евровидения 2024 года. Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" заняли 3 место. Победный хрустальный кубок получил швейцарский певец Nemo.

Где пройдет Евровидение в следующем году - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где пройдет Евровидение 2025

По традиции, после завершения каждого ежегодного конкурса, фанатов интересует, где состоится следующий.

Место проведения зависит от страны-победительницы. Поэтому в 2025 году Евровидение пройдет в Швейцарии.

Где пройдет Евровидение 2025

Новая статуэтка победителя Евровидения (скриншоты)

Где конкретно - пока неизвестно. Обычно это объявляют чуть позже.

Сейчас можно только предположить.

Местом проведения, например, может стать Hallenstadion. Это многофункциональная арена, расположенная в Цюрихе.

В современном зале на 15000 мест выступали такие звезды мира, как Тина Тернер, Rolling Stones, AC/DC, Луи Армстронг и многие другие.

Где пройдет Евровидение 2025

Hallenstadion (фото: instagram.com/hallenstadionzuerich)

Альтернативным вариантом также может стать арена в городе Базель "Санкт-Якоб Парк".

Обычно кроме футбольных матчей на этом стадионе проходят концерты, во время которых емкость арены может увеличиваться до 40 тысяч мест.

Где пройдет Евровидение 2025

"Санкт-Якоб Парк" (фото: Википедия)

Ранее мы рассказывали, кто сколько баллов поставил Украине на Евровидении 2024.

Также мы писали, что известно о хорватском участнике Baby Lasagna и почему его обвиняют в плагиате.

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