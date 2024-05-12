В субботу, 11 мая, в Мальме, Швеция, прошел финал конкурса Евровидения 2024 года. Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" заняли 3 место. Победный хрустальный кубок получил швейцарский певец Nemo .

Где пройдет Евровидение в следующем году - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где пройдет Евровидение 2025

По традиции, после завершения каждого ежегодного конкурса, фанатов интересует, где состоится следующий.

Место проведения зависит от страны-победительницы. Поэтому в 2025 году Евровидение пройдет в Швейцарии.

Новая статуэтка победителя Евровидения (скриншоты)

Где конкретно - пока неизвестно. Обычно это объявляют чуть позже.

Сейчас можно только предположить.

Местом проведения, например, может стать Hallenstadion. Это многофункциональная арена, расположенная в Цюрихе.

В современном зале на 15000 мест выступали такие звезды мира, как Тина Тернер, Rolling Stones, AC/DC, Луи Армстронг и многие другие.

Hallenstadion (фото: instagram.com/hallenstadionzuerich)

Альтернативным вариантом также может стать арена в городе Базель "Санкт-Якоб Парк".

Обычно кроме футбольных матчей на этом стадионе проходят концерты, во время которых емкость арены может увеличиваться до 40 тысяч мест.

"Санкт-Якоб Парк" (фото: Википедия)