Де придбати живу ялинку на Новий рік: адреси у всіх районах Києва
Жителів і гостей Києва закликають не купувати живі ялинки на стихійних ринках, оскільки найчастіше вони незаконно вирубані. Натомість до самого Нового року в столиці працюватимуть святкові ярмарки з ялинками та іграшками.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА ділиться адресами новорічних ярмарків у всіх районах Києва.
Повний перелік локацій
Голосіївський район:
- вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
- вул. Самійла Кішки, 5
- вул. Степана Рудницького, 6-А
- вул. Васильківська, 8
- пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації)
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")
- просп. Академіка Глушкова, 22-Б, 31-А
- вул. Метрологічна, 19
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський")
Дарницький район:
- вул. Архітектора Вербицького, 16
- вул. Братства тарасівців, 9
- вул. Єлизавети Чавдар, 1, 13
- вул. Здолбунівська, 2
- вул. Михайла Драгоманова, 14
- просп. Петра Григоренка, 9, 26, 41-43
- вул. Ялтинська, 5-А, 5-Б
- вул. Олени Пчілки, 2
- вул. Олександра Мішуги, 2
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
- перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка
- Харківське шосе, 57
- вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
- вул. Срібнокільська, 13
- Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус")
- вул. Бориса Гмирі, 1
Деснянський район:
- вул. Каштанова, 7
- вул. Рональда Рейгана, 2, 4, 8, 21
- просп. Червоної Калини, 2, 6, 15, 26, 40, 42, 44, 47, 60/10, 75/2, 97
- вул. Оноре де Бальзака, 60, 96
- вул. Радунська, 3, 26/1
- вул. Милославська, 10-А
- вул. Миколи Закревського, 61/2
- вул. Електротехнічна, 2, 4, 6, 8
- вул. Миропільська, 2
- вул. Шолом-Алейхема, 10-А, 17
- вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
- просп. Лісовий, 28/41, 39, 16;
- станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
- станція метро "Чернігівська"
Дніпровський район:
- бульв. Ігоря Шамо, 2/7
- вул. Андрія Малишка, 4-А
- вул. Івана Миколайчука, 9
- вул. Миропільська, 25
- вул. Райдужна, 4
- вул. Юрія Шумського, 1
- просп. Павла Тичини, 7
- просп. Соборності, 2/1
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського
- перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського
Оболонський район:
- вул. Дніпроводська, 1
- вул. Зої Гайдай, 2
- пл. Петропавлівська, 2
- просп. Володимира Івасюка, 27-Б, 46
- вул. Семена Скляренка, 17
- вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А
- просп. Оболонський, 1-Б, 52-А, 45/28
- вул. Героїв Дніпра, 30, 32, 41
- вул. Йорданська, 17
- вул. Героїв полку "Азов", 3, 12, 34
- вул. Олександра Архипенка, 6-А
- площа Оболонська, 6 (дві локації)
- просп. Литовський, 2
- просп. Маршала Рокоссовського, 3/4
Печерський район:
- бульв. Миколи Міхновського, 25, 30/1
- вул. Велика Васильківська, 107
Подільський район:
- вул. Верхній Вал, 16 (три локації)
- вул. Вишгородська, 21/6, 45 (біля магазина "Варус")
- вул. Івана Виговського, 18
- вул. Світлицького, 23, 30/20
- просп. Василя Порика, 2, 5 (розподільча смуга);
- просп. Василя Порика, 13
- вул. Наталії Ужвій, 12
- просп. Правди, 12-А (біля магазина "АТБ"), 45, 47, 58 (ТЦ "Орнамент"), 66 (дві локації)
- просп. Свободи, 2, 28
- просп. Георгія Гонгадзе, 20
- вул. Кирилівська, 122
- вул. Тираспольська, 49
- вул. Межигірська - ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга)
- вул. Сергія Данченка, 1
Святошинський район:
- бульв. Кольцова, 13, 14-Л, 15
- вул. Зодчих, 2/58, 46, 62
- вул. Ірпінська, 76-80
- вул. Сім'ї Стешенків, 7
- вул. Василя Стуса, 20
- вул. Академіка Булаховського, 30
- ріг вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна (розподільча смуга)
- перетин вулиць Підлісної та Генерала Наумова
Солом'янський район:
- вул. Митрополита Василя Липківського, 3
- бульв. Чоколівський, 20
- бульв. Чоколівський, 19-21
- просп. Повітрофлотський, 18/2
- вул. Солом'янська, 39
Шевченківський район:
- вул. Юрія Іллєнка, 1
- вул. Данила Щербаківського, 56
- ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва
- вул. Парково-Сирецька, 10
Як відрізнити офіційний ярмарок хвойних дерев від стихійного ринку:
Зверніть увагу на те, що на офіційних точках продажу кожне новорічне дерево має ідентифікаційну бирку з цифровим номером. За ним ви можете перевірити легальність походження дерева.
Інша важлива ознака - майданчик повинен бути належно облаштованим і розміщеним за адресою відповідно до переліку сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев.
Раніше ми розповідали, скільки коштують новорічні ялинки та сосни у 2023 році.
Читайте також, як вибрати штучну ялинку, яка прослужить вам не одне десятиліття.
А ще повідомляли про те, що в Києві вже встановили головну ялинку країни. Дивіться, який вона має вигляд цього року.