Де придбати живу ялинку на Новий рік: адреси у всіх районах Києва

Жителів і гостей Києва закликають не купувати живі ялинки на стихійних ринках, оскільки найчастіше вони незаконно вирубані. Натомість до самого Нового року в столиці працюватимуть святкові ярмарки з ялинками та іграшками.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА ділиться адресами новорічних ярмарків у всіх районах Києва.