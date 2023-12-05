Где купить живую елку на Новый год: адреса во всех районах Киева
Жителей и гостей Киева призывают не покупать живые елки на стихийных рынках, поскольку чаще всего они незаконно вырублены. До самого Нового года в столице будут работать праздничные ярмарки с елками и игрушками.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА делится адресами новогодних ярмарок во всех районах Киева.
Полный список локаций
Голосеевский район:
- ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
- ул. Самойла Кошки, 5
- ул. Степана Рудницкого, 6-А
- ул. Васильковская, 8
- пров. Руслана Лужевского, 1 (две локации)
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
- просп. Академика Глушкова, 22-Б, 31-А
- ул. Метрологическая, 19
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский")
Дарницкий район:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16
- ул. Братства тарасовцев, 9
- ул. Елизаветы Чавдар, 1, 13
- ул. Здолбуновская, 2
- ул. Михаила Драгоманова, 14
- просп. Петра Григоренко, 9, 26, 41-43
- ул. Ялтинская, 5-А, 5-Б
- ул. Елены Пчелки, 2
- ул. Александра Мишуги, 2
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко
- Харьковское шоссе, 57
- ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")
- ул. Срибнокильская, 13
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
- ул. Бориса Гмыри, 1
Деснянский район:
- ул. Каштановая, 7
- ул. Рональда Рейгана, 2, 4, 8, 21
- просп. Червоной Калины, 2, 6, 15, 26, 40, 42, 44, 47, 60/10, 75/2, 97
- ул. Оноре де Бальзака, 60, 96
- ул. Радунская, 3, 26/1
- ул. Милославская, 10-А
- ул. Николая Закревского, 61/2
- ул. Электротехническая, 2, 4, 6, 8
- ул. Миропольская, 2
- ул. Шлем-Алейхема, 10-А, 17
- ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)
- просп. Лесной, 28/41, 39, 16;
- станция метро "Лесная" (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
- станция метро "Черниговская"
Днепровский район:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7
- ул. Андрея Малышко, 4-А
- ул. Ивана Николайчука, 9
- ул. Миропольская, 25
- ул. Радужно, 4
- ул. Юрия Шумского, 1
- просп. Павла Тычины, 7
- просп. Соборности, 2/1
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского
Оболонский район:
- ул. Днепроводская, 1
- ул. Зои Гайдай, 2
- пл. Петропавловская, 2
- просп. Владимира Ивасюка, 27-Б, 46
- ул. Семена Скляренко, 17
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А
- просп. Оболонский, 1-Б, 52-А, 45/28
- ул. Героев Днепра, 30, 32, 41
- ул. Иорданская, 17
- ул. Героев полка "Азов", 3, 12, 34
- ул. Александра Архипенко, 6-А
- площадь Оболонская, 6 (две локации)
- просп. Литовский, 2
- просп. Маршала Рокоссовского, 3/4
Печерский район:
- бульв. Николая Михновского, 25, 30/1
- ул. Большая Васильковская, 107
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16 (три локации)
- ул. Вышгородская, 21/6, 45 (возле магазина "Варус")
- ул. Ивана Выговского, 18
- ул. Светлицкого, 23, 30/20
- просп. Василия Порика, 2, 5 (распределительная полоса);
- просп. Василия Порика, 13
- ул. Натальи Ужвий, 12
- просп. Правды, 12-А (возле магазина "АТБ"), 45, 47, 58 (ТЦ "Орнамент"), 66 (две локации)
- просп. Свободы, 2, 28
- просп. Георгия Гонгадзе, 20
- ул. Кирилловская, 122
- ул. Тираспольская, 49
- ул. Межигорская - угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса)
- ул. Сергея Данченко, 1
Святошинский район:
- бульв. Кольцова, 13, 14-Л, 15
- ул. Зодчих, 2/58, 46, 62
- ул. Ирпенская, 76-80
- ул. Семьи Стешенко, 7
- ул. Василия Стуса, 20
- ул. Академика Булаховского, 30
- угол ул. Академика Ефремова и просп. Палладина (распределительная полоса)
- пересечение улиц Подлесной и Генерала Наумова
Соломенский район:
- ул. Митрополита Василия Липковского, 3
- бульв. Чоколовский, 20
- бульв. Чоколовский, 19-21
- просп. Воздухофлотский, 18/2
- ул. Соломенская, 39
Шевченковский район:
- ул. Юрия Ильенко, 1
- ул. Даниила Щербаковского, 56
- угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева
- ул. Парково-Сырецкая, 10
Как отличить официальную ярмарку хвойных деревьев от стихийного рынка:
Обратите внимание, что на официальных точках продаж у каждого новогоднего дерева есть идентификационная бирка с цифровым номером. По нему можно проверить легальность происхождения дерева.
Другой важный признак - площадка должна быть надлежаще обустроена и размещена по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.
Раньше мы рассказывали, сколько стоят новогодние елки и сосны в 2023 году.
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А еще сообщали о том, что в Киеве уже установили главную елку страны. Смотрите, как она выглядит в этом году.