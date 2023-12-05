ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где купить живую елку на Новый год: адреса во всех районах Киева

Киев, Вторник 05 декабря 2023 15:13
UA EN RU
Где купить живую елку на Новый год: адреса во всех районах Киева Где купить живую елку в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Жителей и гостей Киева призывают не покупать живые елки на стихийных рынках, поскольку чаще всего они незаконно вырублены. До самого Нового года в столице будут работать праздничные ярмарки с елками и игрушками.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА делится адресами новогодних ярмарок во всех районах Киева.

Полный список локаций

Голосеевский район:

  • ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
  • ул. Самойла Кошки, 5
  • ул. Степана Рудницкого, 6-А
  • ул. Васильковская, 8
  • пров. Руслана Лужевского, 1 (две локации)
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
  • просп. Академика Глушкова, 22-Б, 31-А
  • ул. Метрологическая, 19
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский")

Дарницкий район:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16
  • ул. Братства тарасовцев, 9
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1, 13
  • ул. Здолбуновская, 2
  • ул. Михаила Драгоманова, 14
  • просп. Петра Григоренко, 9, 26, 41-43
  • ул. Ялтинская, 5-А, 5-Б
  • ул. Елены Пчелки, 2
  • ул. Александра Мишуги, 2
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко
  • Харьковское шоссе, 57
  • ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")
  • ул. Срибнокильская, 13
  • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
  • ул. Бориса Гмыри, 1

Деснянский район:

  • ул. Каштановая, 7
  • ул. Рональда Рейгана, 2, 4, 8, 21
  • просп. Червоной Калины, 2, 6, 15, 26, 40, 42, 44, 47, 60/10, 75/2, 97
  • ул. Оноре де Бальзака, 60, 96
  • ул. Радунская, 3, 26/1
  • ул. Милославская, 10-А
  • ул. Николая Закревского, 61/2
  • ул. Электротехническая, 2, 4, 6, 8
  • ул. Миропольская, 2
  • ул. Шлем-Алейхема, 10-А, 17
  • ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)
  • просп. Лесной, 28/41, 39, 16;
  • станция метро "Лесная" (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
  • станция метро "Черниговская"

Днепровский район:

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7
  • ул. Андрея Малышко, 4-А
  • ул. Ивана Николайчука, 9
  • ул. Миропольская, 25
  • ул. Радужно, 4
  • ул. Юрия Шумского, 1
  • просп. Павла Тычины, 7
  • просп. Соборности, 2/1
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

Оболонский район:

  • ул. Днепроводская, 1
  • ул. Зои Гайдай, 2
  • пл. Петропавловская, 2
  • просп. Владимира Ивасюка, 27-Б, 46
  • ул. Семена Скляренко, 17
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А
  • просп. Оболонский, 1-Б, 52-А, 45/28
  • ул. Героев Днепра, 30, 32, 41
  • ул. Иорданская, 17
  • ул. Героев полка "Азов", 3, 12, 34
  • ул. Александра Архипенко, 6-А
  • площадь Оболонская, 6 (две локации)
  • просп. Литовский, 2
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4

Печерский район:

  • бульв. Николая Михновского, 25, 30/1
  • ул. Большая Васильковская, 107

Подольский район:

  • ул. Верхний Вал, 16 (три локации)
  • ул. Вышгородская, 21/6, 45 (возле магазина "Варус")
  • ул. Ивана Выговского, 18
  • ул. Светлицкого, 23, 30/20
  • просп. Василия Порика, 2, 5 (распределительная полоса);
  • просп. Василия Порика, 13
  • ул. Натальи Ужвий, 12
  • просп. Правды, 12-А (возле магазина "АТБ"), 45, 47, 58 (ТЦ "Орнамент"), 66 (две локации)
  • просп. Свободы, 2, 28
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20
  • ул. Кирилловская, 122
  • ул. Тираспольская, 49
  • ул. Межигорская - угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса)
  • ул. Сергея Данченко, 1

Святошинский район:

  • бульв. Кольцова, 13, 14-Л, 15
  • ул. Зодчих, 2/58, 46, 62
  • ул. Ирпенская, 76-80
  • ул. Семьи Стешенко, 7
  • ул. Василия Стуса, 20
  • ул. Академика Булаховского, 30
  • угол ул. Академика Ефремова и просп. Палладина (распределительная полоса)
  • пересечение улиц Подлесной и Генерала Наумова

Соломенский район:

  • ул. Митрополита Василия Липковского, 3
  • бульв. Чоколовский, 20
  • бульв. Чоколовский, 19-21
  • просп. Воздухофлотский, 18/2
  • ул. Соломенская, 39

Шевченковский район:

  • ул. Юрия Ильенко, 1
  • ул. Даниила Щербаковского, 56
  • угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева
  • ул. Парково-Сырецкая, 10

Как отличить официальную ярмарку хвойных деревьев от стихийного рынка:

Обратите внимание, что на официальных точках продаж у каждого новогоднего дерева есть идентификационная бирка с цифровым номером. По нему можно проверить легальность происхождения дерева.

Другой важный признак - площадка должна быть надлежаще обустроена и размещена по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.

Раньше мы рассказывали, сколько стоят новогодние елки и сосны в 2023 году.

Читайте также, как выбрать искусственную елку, которая прослужит вам не одно десятилетие.

А еще сообщали о том, что в Киеве уже установили главную елку страны. Смотрите, как она выглядит в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ялинкарік