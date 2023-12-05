Где купить живую елку на Новый год: адреса во всех районах Киева

Жителей и гостей Киева призывают не покупать живые елки на стихийных рынках, поскольку чаще всего они незаконно вырублены. До самого Нового года в столице будут работать праздничные ярмарки с елками и игрушками.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА делится адресами новогодних ярмарок во всех районах Киева.