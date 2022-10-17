Де поставити орхідею, щоб вона точно зацвіла

Де розмістити орхідею, щоб сприяти її цвітінню?

Щоб ваша орхідея довго прожила і регулярно квітнула, важливо знайти для неї ідеальне місце, яке дозволить їй почуватися в природному середовищі. Цікаво, що місце розташування орхідеї може змінюватися в залежності від сезону.

Щоб встановити свою орхідею в потрібному місці, необхідно враховувати два параметри: освітленість і вологість.

Виберіть світле місце

Уникайте розміщення рослини в темному місці, бо це не дасть вашій орхідеї зацвісти.

Також уникайте тримати рослину в місцях, схильних до протягів, наприклад біля вхідних дверей. Слід уникати навіть регулярно провітрюваних приміщень.

Орхідея любить теплі місця і температуру від +20 до +30 вдень та від +18 ​​до +25 вночі.

При цьому на орхідею не повинні потрапляти прямі сонячні промені, адже це може призвести до опіків листя.

Фото: Орхідеї треба правильне місце (freepik)

Важливий нюанс. Встановлюючи горщик, переконайтеся, що квіти не торкаються скла або стіни. Крім того вони не повинні навіть стикатися з листям інших рослин. Так ви змусите свою рослину цвісти довше. Також краще не крутити горщик під час цвітіння.

Влітку орхідею бажано розмістити на вікні, що виходить на схід або захід. Якщо ваш будинок виходить на південь, варто завісити вікна, щоб сонце не спалило листя вашої рослини.

Взимку бажано встановлювати рослину біля вікна, що виходить на південь, можна не притіняти від сонячних променів, адже взимку вони не такі інтенсивні.

Виберіть для орхідеї вологе місце

Орхідеї - це тропічні рослини, які цінують вологість. Як варіант, можна розміщувати орхідею у ванній чи на кухні. Крім того, орхідея допоможе вам одночасно знизити вологість цих приміщень, щоб уникнути появи цвілі.

Взимку не тримайте орхідею біля обігрівача або каміна, оскільки це може пересушити навколишнє повітря.

Щоб підвищити рівень вологості, ви можете поставити горщик для орхідеї біля чашки з вологими камінчиками або просто водою.

Зверніть увагу, що не рекомендується замочувати орхідею у воді, оскільки це може призвести до загнивання її коренів.