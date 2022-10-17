Где поставить орхидею, чтобы она точно зацвела

Где разместить орхидею, чтобы способствовать ее цветению?

Чтобы ваша орхидея долго прожила и регулярно цвела, важно найти для нее идеальное место, которое позволит ей чувствовать себя в природной среде. Интересно, что месторасположение орхидеи может изменяться в зависимости от сезона.

Чтобы установить свою орхидею в нужном месте, необходимо учитывать два параметра: освещенность и влажность.

Выберите светлое место

Избегайте размещения растения в темном месте, потому что это не даст вашей орхидее зацвести.

Также избегайте держать растение в местах, склонных к сквознякам, например у входной двери. Следует избегать даже регулярно проветриваемых помещений.

Орхидея любит теплые места и температуру от +20 до +30 днем ​​и от +18 до +25 ночью.

При этом на орхидею не должны попадать прямые солнечные лучи, ведь это может привести к ожогам листьев.

Важный нюанс. Устанавливая горшок, убедитесь, что цветы не касаются стекла или стены. Кроме того, они не должны даже сталкиваться с листьями других растений. Так вы заставите свое растение цвести подольше. Также лучше не крутить горшок во время цветения.

Летом орхидею желательно разместить на окне, выходящем на восток или запад. Если ваш дом выходит на юг, стоит завесить окна, чтобы солнце не сожгло листья вашего растения.

Зимой желательно устанавливать растение у выходящего на юг окна, можно не притенять от солнечных лучей, ведь зимой они не так интенсивны.

Выберите для орхидеи влажное место

Орхидеи – это тропические растения, которые ценят влажность. Как вариант, можно размещать орхидею в ванной или на кухне. Кроме того, орхидея поможет вам одновременно снизить влажность этих помещений во избежание появления плесени.

Зимой не держите орхидею у обогревателя или камина, так как это может пересушить окружающий воздух.

Чтобы повысить уровень влажности, вы можете поставить горшок для орхидеи у чашки с влажными камешками или просто водой.

Обратите внимание, что не рекомендуется замачивать орхидею в воде, поскольку это может привести к загниванию ее корней.