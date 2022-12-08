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Где поставить елку в доме, чтобы она принесла успех и благополучие: названо место

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Четверг 08 декабря 2022 20:01
Где поставить елку в доме, чтобы она принесла успех и благополучие: названо место Где поставить елку в доме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Скоро Новый год, а значит люди традиционно будут ставить праздничные елки в своих домах. Важно выбрать правильное место, чтобы праздничное дерево принесло успех и благополучие.

Об этом пишет SantePlus.

Согласно старинной китайской традиции фэн-шуй, расположение каждого элемента в доме способствует созданию гармонии и равновесия в жизни.

Где поставить елку

Во время зимних праздников в центре внимания - лесное дерево. Елка может активизировать энергию достатка и благополучия внутри дома.

Согласно фэн-шую, идеальное место для размещения елки - юго-восточная часть дома. Это действительно благоприятное место, способствующее финансовому успеху, достатку и процветанию.

В частности, если вы планируете разместить елку в гостиной, то важно, чтобы там было много пространства.

Также следует избегать проходов, чтобы не препятствовать циркуляции внутри дома. Также держите дерево подальше от любых препятствий, которые могут испортить декор.

Согласно фэн-шую, гирлянды - хороший способ активизировать счастье и удачу.

Чтобы украсить елку, выберите сияющие золотые или серебряные шары, символизирующие карьеру и экономическую стабильность.

Также следует не забывать, что елку нужно поставить возле электрических розеток. Для безопасности не забудьте выключить гирлянды перед выходом из дома и не оставлять свечи возле елки.

Ранее врач рассказывала, какая елка не повредит здоровью.

Также мы писали, как выбрать безопасные игрушки на новогоднюю елку.

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