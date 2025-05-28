Де похований Максим Неліпа і як виглядає його могила (фото)

Як виглядає могила Максима Неліпи

"Я не могла до тебе не приїхати... Прощавай Макс", - написала вона.

Також Ангелова опублікувала фото могили. На ньому можна побачити безліч вінків і квітів від рідних і близьких шоумена, а також табличку, на якій написані роки життя Максима Неліпи. Крім того, рідні залишили його фото у військовій формі.

Зазначимо, що поховали військового в Києві, на Байковому кладовищі.

Як виглядає могила Максима Неліпи (фото: facebook.com/irina.angelova.902)

Що відомо про Максима Неліпу

Неліпа знайомий багатьом як учасник команди КВК "Ковбої Політеху" і ведучий розважальних шоу у 2000-х роках. Пізніше він був залучений у проєктах "Дизель Студіо" і знімався в епізодичних ролях у кіно.

Однак перед початком повномасштабної війни його кар'єра пішла на спад, зйомок і пропозицій не було.

З 2020 року він працював у сфері радіаційного моніторингу. Він обіймав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр", що входить до структури зони відчуження.

З перших днів вторгнення РФ шоумен узяв до рук зброю і пішов у ТРО. Зазначимо, що ще під час навчання в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" він закінчив військову кафедру та отримав військово-облікову спеціальність - оператор-розвідник (засоби радіолокаційної розвідки).

Невдовзі пішов добровольцем на фронт, служив у Силах безпілотних систем.

У соцмережах Неліпа з'являвся досить рідко, а також відмовляв своїм колегам в інтерв'ю, бо цього не схвалювало керівництво.

Остання публікація на сторінці Неліпи була зроблена 15 січня 2025 року. Тоді він потрапив до лікарні в Дніпрі, чим викликав занепокоєння багатьох шанувальників і знайомих. Після лікування та реабілітації військовий повернувся на фронт.

Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (колаж із фото instagram.com/nelimax252)

Що відомо про загибель Максима Неліпи

У ніч на 15 травня його дружина Тамара повідомила в мережі, що Максим Неліпа загинув 12 травня під час виконання бойового завдання. Вона зворушливо попрощалася з чоловіком і повідомила, що поки що триває розслідування обставин його загибелі.

23 травня відбулося прощання з героєм у Центрі культури та мистецтв НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", який у народі називають ДК КПІ, де почався творчий шлях Неліпи.

До слова, дружини та дорослих дітей на похороні не було. Повідомлялося, що вони виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та живуть в Ізраїлі.

Максим Неліпа в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)