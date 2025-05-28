Где похоронен Максим Нелипа и как выглядит его могила (фото)

Как выглядит могила Максима Нелипы

"Я не могла к тебе не приехать… Прощай Макс", - написала она.

Также Ангелова опубликовала фото могилы. На нем можно увидеть множество венков и цветов от родных и близких шоумена, а также табличку, на которой написаны годы жизни Максима Нелипы. Кроме того, родные оставили его фото в военной форме.

Отметим, что похоронили военного в Киеве, на Байковом кладбище.

Как выглядит могила Максима Нелипы (фото: facebook.com/irina.angelova.902)

Что известно про Максима Нелипу

Нелипа знаком многим как участник команды КВН "Ковбои Политеха" и ведущий развлекательных шоу в 2000-х годах. Позже он был задействован в проектах "Дизель Студио" и снимался в эпизодических ролях в кино.

Однако перед началом полномасштабной войны его карьера пошла на спад, съемок и предложений не было.

С 2020 года он работал в сфере радиационного мониторинга. Он занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля на государственном специализированном предприятии "Экоцентр", входящем в структуру зоны отчуждения.

С первых дней вторжения РФ шоумен взял в руки оружие и пошел в ТРО. Отметим, что еще во время учебы в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" он закончил военную кафедру и получил военно-учетную специальность - оператор-разведчик (средства радиолокационной разведки).

Вскоре пошел добровольцем на фронт, служил в Силах беспилотных систем.

В соцсетях Нелипа появлялся довольно редко, а также отказывал своим коллегам в интервью, так как этого не одобряло руководство.

Последняя публикация на странице Нелипы была сделана 15 января 2025 года. Тогда он попал в больницу в Днепре, чем вызвал беспокойство многих поклонников и знакомых. После лечения и реабилитации военный вернулся на фронт.

Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (коллаж из фото instagram.com/nelimax252)

Что известно о гибели Максима Нелипы

В ночь на 15 мая его супруга Тамара сообщила в сети, что Максим Нелипа погиб 12 мая во время выполнения боевого задания. Она трогательно попрощалась с мужем и сообщила, что пока что идет расследование обстоятельств его гибели.

23 мая состоялось прощание с героем в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского", который в народе называют ДК КПИ, где начался творческий путь Нелипы.

К слову, жены и взрослых детей на похоронах не было. Сообщалось, что они выехали из Украины в начале полномасштабного вторжения в 2022 году и живут в Израиле.

Максим Нелипа в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)