Де в побуті можна використовувати капронові колготки: допоможуть вам заощадити

Замість ватних дисків

Ні, колготки не підійдуть для змивання косметики з обличчя або нанесення на ніжну шкіру косметичних засобів. Для цього використовуйте лише ватяні диски. Або вату.

А колготки можна використовувати для змивання лаку з нігтів. Розріжте колготки на шматочки, нанесіть рідину для зняття лаку та використовуйте за призначенням. Так ви зможете заощадити на ваті або ватяних дисках.

Засіб від молі

Найкращим засобом від молі в шафах є збирання трав. Можна ставити баночки, які наражаються на ризик бути розбитими. Або шити спеціальні мішечки з тонкої тканини та витрачати на це кошти та час.

А можна зі старих колготок зробити відмінні мішечки будь-якого розміру та у будь-якій кількості. Достатньо просто зав'язати вузлом з двох кінців шматок колготки та підвісити у будь-якому місці. Такі подушечки будуть зручними та ефективними.

Зберігання цибулі

Напевно, ви бачили такі капронові сітки у бабусь і мам, оскільки цей спосіб зберігання цибулі був дуже зручний. Зберігати сітку з капрону з цибулею потрібно в сухому та темному місці, щоб вона не зіпсувалася. А ще так можна зберігати часник.

Капрон - дуже міцний матеріал, тому ви можете сміливо підвісити такий мішечок високо.

Для миття вікон

Якщо ви хочете вимити вікна і не отримати мильні розводи, необов'язково купувати спеціальні засоби та ганчірочки. Використовуйте старі колготки – намочіть їх водою з оцтом і протріть шибки. Потім візьміть сухі колготки й ще раз протріть - шибки будуть сухі та блискучі.

Бігуді

Такі бігуді називали папільйотками. Капронові колготки ріжуть на шнурки. Потім накручують на кожен шнурок шматочок фольги чи м'якого паперу. А потім закручують пасмо волосся, закріплюючи звичайним бантиком із кінців шнурка.