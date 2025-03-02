Топ-5 самых больших зоопарков, которые удивят своими жителями
Самые большие зоопарки мира поражают своими масштабами и многообразием животных. Там обитает фауна со всех континентов, и это производит огромное впечатление на посетителей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых выдающихся зоопарках, которые восхищают своей площадью, количеством обитателей и вкладом в сохранение биоразнообразия.
Торонто-зоопарк, Канада
Один из крупнейших и самых разнообразных зоопарков мира находится в Торонто, Канада. Он занимает площадь 710 акров и является домом для более 16 000 животных, представляющих более 500 видов.
Территория разделена на семь географических зон, которые воспроизводят естественные среды обитания жителей. Особой гордостью является экспозиция Большой Барьерный риф и крупнейший в Северной Америке крытый вольер для горилл.
Зоопарк является важным научным центром по исследованию и сохранению животных. Здесь реализуют программы разведения редких видов, в частности амурского тигра, суматранского тигра и западной равнинной гориллы.
В зоопарке Торонто есть даже такой редкий вид животных как панда (фото: Википедия)
Зоопарк Колумбус, США
Расположенный в городе Пауэлл, штат Огайо, этот зоопарк занимает площадь 580 акров и является домом для 5 000 животных из более 600 видов. Посетители могут полюбоваться животными в тематических зонах, воспроизводящих природные среды Африки, Азии, Австралии, Северной Америки и других регионов.
Одними из самых интересных локаций являются зона "Сердце Африки" и аквариум с ламантинами и полярными медведями.
Зоопарк играет ключевую роль в сохранении редких видов, участвуя в международных программах разведения африканских львов, амурских тигров и западных равнинных горилл. Кроме того, здесь ведут активную исследовательскую работу и образовательные программы для посетителей.
Представьте себя - это не настоящая Африка, хотя очень похоже, а зоопарк (фото: Википедия)
Пекинский зоопарк, Китай
Один из старейших зоопарков Китая был основан в 1906 году и занимает площадь 219 акров. Он является домом для 14 500 животных из более 950 видов, включая редких жителей Китая, таких как китайский аллигатор, краснокоронный журавль и южнокитайский тигр.
Самая популярная часть зоопарка - дом гигантских панд, где созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания этих животных. На территории также расположен крупнейший в Китае аквариум, который знакомит посетителей с морскими экосистемами.
Вход в Пекинский зоопарк (фото: Википедия)
Берлинский зоопарк, Германия
Основанный в 1844 году, этот зоопарк является одним из старейших и самых богатых по видовому составу в мире. На 86,5 акрах обитает более 17 000 животных, представляющих 1 400 видов. Здесь действуют уникальные экспозиции, в частности сад панд и дом бегемотов, что позволяет наблюдать за животными под водой.
Зоопарк активно участвует в международных программах разведения исчезающих видов, таких как лошадь Пржевальского и черный носорог. Исследовательские программы направлены на изучение поведения животных и ветеринарные технологии.
Вход в Берлинский зоопарк (фото: Википедия)
Таронга-зоопарк, Австралия
Расположенный в Сиднее, зоопарк Таронга занимает 69 акров и предлагает прекрасный вид на залив. Здесь обитает более 5 000 животных из 350 видов, среди которых уникальные представители австралийской фауны - коалы, кенгуру и тасманийские дьяволы.
Зоопарк активно занимается экологическим образованием, реализуя программы сохранения и разведения суматранских тигров и азиатских слонов. Посетители могут принять участие в тематических экскурсиях и взаимодействии с животными, что делает этот зоопарк не только местом развлечений, но и важным образовательным центром.
Жираф в центре Сиднея (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Best Diplomats, Listverse, Википедия.