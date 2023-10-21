Де найвищі та найнижчі пенсії у світі: пенсійний індекс 2023

Щорічно Інститут Mercer CFA проводить дослідження пенсійних систем різних країн, щоб визначити глобальний пенсійний індекс. У 2023 році до рейтингу потрапили 47 країн світу.
Де найкращі та найгірші пенсії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на звіт Інституту.
Для оцінки експерти обрали три критерії:
Оцінки ставили від А до Е, де А - найкраща, Е - найгірша.
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До класу А увійшли Нідерланди, Ізраїль, Данія та Ісландія. Пенсійні системи цих країн описують як першокласні та надійні системи, які забезпечують вигоду та стабільність.
Середній результат продемонстрували Казахстан, ПАР, Гонконг, ОАЕ, Колумбія, Франція, Іспанія, Хорватія, Саудівська Аравія, Польща, Японія, Італія, Малайзія, Бразилія, Перу, Китай, Мексика, Ботсвана, Південна Африка, Тайвань, Австрія, Індонезія, Південна Корея.
А найгірший показник зафіксували в країні Ніл. Систему цієї країни описали як дуже бідну та нестійку.
Україна до цьогорічного дослідження не увійшла.
Остаточно дослідити це питання може бути складно, тому наводимо приблизні суми, які отримують пенсіонери в різних країнах світу:
Спираючись на рейтинг вище та розміри пенсій, можна зробити висновок, Нідерланди, Данія та Ісландія забезпечують своїх пенсіонерів виплатами рівними чи вище 1 500 доларів.
До речі, раніше ми розповідали, в яких регіонах України найвищі та найнижчі пенсії. Середній розмір виплат становить 5 350 гривень.
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