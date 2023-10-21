Де найвищі та найнижчі пенсії у світі: пенсійний індекс 2023

Як оцінювали пенсійні системи

Для оцінки експерти обрали три критерії:

адекватність: державна підтримка, заощадження, рівень зростання пенсії тощо

стійкість: демографія, державні витрати, державний борг, економічне зростання

цілісність: регулювання, управління, захист, комунікація, експлуатаційні витрати

Оцінки ставили від А до Е, де А - найкраща, Е - найгірша.

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Які країни мають найкращі та найгірші пенсії

До класу А увійшли Нідерланди, Ізраїль, Данія та Ісландія. Пенсійні системи цих країн описують як першокласні та надійні системи, які забезпечують вигоду та стабільність.

Середній результат продемонстрували Казахстан, ПАР, Гонконг, ОАЕ, Колумбія, Франція, Іспанія, Хорватія, Саудівська Аравія, Польща, Японія, Італія, Малайзія, Бразилія, Перу, Китай, Мексика, Ботсвана, Південна Африка, Тайвань, Австрія, Індонезія, Південна Корея.

А найгірший показник зафіксували в країні Ніл. Систему цієї країни описали як дуже бідну та нестійку.

Україна до цьогорічного дослідження не увійшла.

Розміри пенсій у країнах Європи

Остаточно дослідити це питання може бути складно, тому наводимо приблизні суми, які отримують пенсіонери в різних країнах світу:

Польща - 460 доларів

Франція - 1 200 доларів

Японія - 2 000 доларів

Німеччина - 1 500 доларів

Іспанія - 1 050 доларів

США - 1 500 доларів

Ізраїль - 1 500 доларів

Китай - 150 доларів

Спираючись на рейтинг вище та розміри пенсій, можна зробити висновок, Нідерланди, Данія та Ісландія забезпечують своїх пенсіонерів виплатами рівними чи вище 1 500 доларів.