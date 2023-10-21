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Де найвищі та найнижчі пенсії у світі: пенсійний індекс 2023

Де у світі найвищі та найнижчі пенсії (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Щорічно Інститут Mercer CFA проводить дослідження пенсійних систем різних країн, щоб визначити глобальний пенсійний індекс. У 2023 році до рейтингу потрапили 47 країн світу.

Де найкращі та найгірші пенсії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на звіт Інституту.

Як оцінювали пенсійні системи

Для оцінки експерти обрали три критерії:

  • адекватність: державна підтримка, заощадження, рівень зростання пенсії тощо
  • стійкість: демографія, державні витрати, державний борг, економічне зростання
  • цілісність: регулювання, управління, захист, комунікація, експлуатаційні витрати

Оцінки ставили від А до Е, де А - найкраща, Е - найгірша.

Скриншот

Які країни мають найкращі та найгірші пенсії

До класу А увійшли Нідерланди, Ізраїль, Данія та Ісландія. Пенсійні системи цих країн описують як першокласні та надійні системи, які забезпечують вигоду та стабільність.

Середній результат продемонстрували Казахстан, ПАР, Гонконг, ОАЕ, Колумбія, Франція, Іспанія, Хорватія, Саудівська Аравія, Польща, Японія, Італія, Малайзія, Бразилія, Перу, Китай, Мексика, Ботсвана, Південна Африка, Тайвань, Австрія, Індонезія, Південна Корея.

А найгірший показник зафіксували в країні Ніл. Систему цієї країни описали як дуже бідну та нестійку.

Україна до цьогорічного дослідження не увійшла.

Розміри пенсій у країнах Європи

Остаточно дослідити це питання може бути складно, тому наводимо приблизні суми, які отримують пенсіонери в різних країнах світу:

  • Польща - 460 доларів
  • Франція - 1 200 доларів
  • Японія - 2 000 доларів
  • Німеччина - 1 500 доларів
  • Іспанія - 1 050 доларів
  • США - 1 500 доларів
  • Ізраїль - 1 500 доларів
  • Китай - 150 доларів

Спираючись на рейтинг вище та розміри пенсій, можна зробити висновок, Нідерланди, Данія та Ісландія забезпечують своїх пенсіонерів виплатами рівними чи вище 1 500 доларів.

До речі, раніше ми розповідали, в яких регіонах України найвищі та найнижчі пенсії. Середній розмір виплат становить 5 350 гривень.

Читайте також, коли потрібно звертатися до ПФУ за призначенням пенсійних виплат.

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Пенсії