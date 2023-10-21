Где самые высокие и самые низкие пенсии в мире: пенсионный индекс 2023

Как оценивали пенсионные системы

Для оценки эксперты выбрали три критерия:

адекватность: государственная поддержка, сбережения, уровень роста пенсии и т. п.

устойчивость: государственный расход, демография, государственный долг, экономический рост

целостность: регулирование, управление, защита, коммуникация, эксплуатационные расходы

Оценки ставили от А до Е, где А - самая лучшая, Е - самая плохая.

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Какие страны имеют лучшие и худшие пенсии

В класс А вошли Нидерланды, Израиль, Дания и Исландия. Пенсионные системы этих стран описываются как первоклассные и надежные системы, обеспечивающие выгоду и стабильность.

Средний результат продемонстрировали Казахстан, ЮАР, Гонконг, ОАЭ, Колумбия, Франция, Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, Польша, Япония, Италия, Малайзия, Бразилия, Перу, Китай, Мексика, Ботсвана, Южная Африка, Тайвань, Австрия, Индонезия, Южная. Корея.

А самый плохой показатель зафиксировали в стране Нил. Систему этой страны описали как очень бедную и неустойчивую.

Украина в исследование этого года не вошла.

Размеры пенсий в странах Европы

Окончательно исследовать этот вопрос может быть сложно, поэтому приводим приблизительные суммы, получаемые пенсионерами в разных странах мира:

Польша - 460 долларов

Франция - 1 200 долларов

Япония - 2 000 долларов

Германия - 1 500 долларов

Испания - 1 050 долларов

США - 1 500 долларов

Израиль - 1 500 долларов

Китай - 150 долларов

Опираясь на рейтинг выше и размеры пенсий, можно сделать вывод, что Нидерланды, Дания и Исландия обеспечивают своих пенсионеров выплатами равными или выше 1 500 долларов.