Где самые высокие и самые низкие пенсии в мире: пенсионный индекс 2023

Ежегодно Институт Mercer CFA проводит исследования пенсионных систем разных стран, чтобы определить глобальный пенсионный индекс. В 2023 году в рейтинг попали 47 стран мира.
Где самые лучшие и худшие пенсии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отчет Института.
Для оценки эксперты выбрали три критерия:
Оценки ставили от А до Е, где А - самая лучшая, Е - самая плохая.
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В класс А вошли Нидерланды, Израиль, Дания и Исландия. Пенсионные системы этих стран описываются как первоклассные и надежные системы, обеспечивающие выгоду и стабильность.
Средний результат продемонстрировали Казахстан, ЮАР, Гонконг, ОАЭ, Колумбия, Франция, Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, Польша, Япония, Италия, Малайзия, Бразилия, Перу, Китай, Мексика, Ботсвана, Южная Африка, Тайвань, Австрия, Индонезия, Южная. Корея.
А самый плохой показатель зафиксировали в стране Нил. Систему этой страны описали как очень бедную и неустойчивую.
Украина в исследование этого года не вошла.
Окончательно исследовать этот вопрос может быть сложно, поэтому приводим приблизительные суммы, получаемые пенсионерами в разных странах мира:
Опираясь на рейтинг выше и размеры пенсий, можно сделать вывод, что Нидерланды, Дания и Исландия обеспечивают своих пенсионеров выплатами равными или выше 1 500 долларов.
Кстати, раньше мы рассказывали, в каких регионах Украины самые высокие и низкие пенсии. Средний размер выплат составляет 5 350 гривен.
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