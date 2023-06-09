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Де найкраще зберігати вдома сир, щоб він був свіжим і не пліснявів

Фото: Як зберігати сир удома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сир - це улюблений багатьма молочний продукт, який, на жаль, швидко псується. Його потрібно зберігати у різний спосіб, залежно від сорту.

Експерт із харчової гігієни Сара Тейлор розповіла, де найкраще зберігати вдома сир, щоб він не покрився пліснявою, пише Express.

Зберігання сиру залежить від сорту

Кожен сир є унікальним, тому до кожного сорту пред'являються різні вимоги, щоб зберегти їх у кращому вигляді.

Тверді сири, такі як пармезан, мають низький вміст вологи, а оскільки бактеріям для виживання потрібна їжа та волога, сир з нижчим вмістом вологи зберігається довше.

Тому тверді сири краще загортати у харчову плівку, а не у вощений папір (або пергамент для випічки), оскільки вона пропускатиме повітря, і сир висохне.

М'які сири мають більш високий вміст вологи і повинні мати можливість "дихати", якщо вони цього не роблять, у них накопичуються аміачні гази, які можуть зіпсувати їхній смак.

"Тому м'які сири не слід щільно загортати у харчову плівку, оскільки вони "потітимуть", - повідомила Сара.

Натомість м'які сири найкраще загорнути у вощений папір для сиру, пергамент для випічки або багаторазову вощену тканину, а потім покласти у пластиковий контейнер.

"Якщо у вас особливо примхливий сир, покладіть у контейнер шматок вологого кухонного рушника, і це допоможе відрегулювати атмосферу усередині контейнера", - зазначила експерт.

Де зберігати сир у холодильнику

Найкраще зберігати сир у задній частині холодильника, де температура та вологість найбільше регулюються.

Намагайтеся не зберігати сир у дверцятах холодильника, оскільки постійне відкриття та закриття піддає його сильному коливанню температури.

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