Де найкраще зберігати вдома сир, щоб він був свіжим і не пліснявів

Сир - це улюблений багатьма молочний продукт, який, на жаль, швидко псується. Його потрібно зберігати у різний спосіб, залежно від сорту.
Експерт із харчової гігієни Сара Тейлор розповіла, де найкраще зберігати вдома сир, щоб він не покрився пліснявою, пише Express.
Кожен сир є унікальним, тому до кожного сорту пред'являються різні вимоги, щоб зберегти їх у кращому вигляді.
Тверді сири, такі як пармезан, мають низький вміст вологи, а оскільки бактеріям для виживання потрібна їжа та волога, сир з нижчим вмістом вологи зберігається довше.
Тому тверді сири краще загортати у харчову плівку, а не у вощений папір (або пергамент для випічки), оскільки вона пропускатиме повітря, і сир висохне.
М'які сири мають більш високий вміст вологи і повинні мати можливість "дихати", якщо вони цього не роблять, у них накопичуються аміачні гази, які можуть зіпсувати їхній смак.
"Тому м'які сири не слід щільно загортати у харчову плівку, оскільки вони "потітимуть", - повідомила Сара.
Натомість м'які сири найкраще загорнути у вощений папір для сиру, пергамент для випічки або багаторазову вощену тканину, а потім покласти у пластиковий контейнер.
"Якщо у вас особливо примхливий сир, покладіть у контейнер шматок вологого кухонного рушника, і це допоможе відрегулювати атмосферу усередині контейнера", - зазначила експерт.
Найкраще зберігати сир у задній частині холодильника, де температура та вологість найбільше регулюються.
Намагайтеся не зберігати сир у дверцятах холодильника, оскільки постійне відкриття та закриття піддає його сильному коливанню температури.
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