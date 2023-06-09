Де найкраще зберігати вдома сир, щоб він був свіжим і не пліснявів

Зберігання сиру залежить від сорту

Кожен сир є унікальним, тому до кожного сорту пред'являються різні вимоги, щоб зберегти їх у кращому вигляді.

Тверді сири, такі як пармезан, мають низький вміст вологи, а оскільки бактеріям для виживання потрібна їжа та волога, сир з нижчим вмістом вологи зберігається довше.

Тому тверді сири краще загортати у харчову плівку, а не у вощений папір (або пергамент для випічки), оскільки вона пропускатиме повітря, і сир висохне.

М'які сири мають більш високий вміст вологи і повинні мати можливість "дихати", якщо вони цього не роблять, у них накопичуються аміачні гази, які можуть зіпсувати їхній смак.

"Тому м'які сири не слід щільно загортати у харчову плівку, оскільки вони "потітимуть", - повідомила Сара.

Натомість м'які сири найкраще загорнути у вощений папір для сиру, пергамент для випічки або багаторазову вощену тканину, а потім покласти у пластиковий контейнер.

"Якщо у вас особливо примхливий сир, покладіть у контейнер шматок вологого кухонного рушника, і це допоможе відрегулювати атмосферу усередині контейнера", - зазначила експерт.

Де зберігати сир у холодильнику

Найкраще зберігати сир у задній частині холодильника, де температура та вологість найбільше регулюються.

Намагайтеся не зберігати сир у дверцятах холодильника, оскільки постійне відкриття та закриття піддає його сильному коливанню температури.