Где лучше всего хранить дома сыр, чтобы он был свежим и не плесневел

Сыр - это любимый многими молочный продукт, который, к сожалению, быстро портится. Его нужно хранить разными способами, в зависимости от сорта.
Эксперт по пищевой гигиене Сара Тейлор рассказала, где лучше всего хранить дома сыр, чтобы он не плесневел, пишет Express.
Каждый сыр уникален, поэтому к каждому сорту предъявляются разные требования, чтобы сохранить их в лучшем виде.
Твердые сыры, такие как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания требуется пища и влага, сыр с более низким содержанием влаги хранится дольше.
Поэтому твердые сыры лучше заворачивать в пищевую пленку, а не в вощеную бумагу (или пергамент для выпечки), так как она будет пропускать воздух, и сыр высохнет.
Мягкие сыры имеют более высокое содержание влаги и должны иметь возможность "дышать", если они этого не делают, в них накапливаются аммиачные газы, которые могут испортить их вкус.
"Поэтому мягкие сыры не следует плотно заворачивать в пищевую пленку, так как они будут "потеть", - сообщила Сара.
Вместо этого мягкие сыры лучше всего завернуть в вощеную бумагу для сыра, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем положить в пластиковый контейнер.
"Если у вас особенно капризный сыр, положите в контейнер кусок влажного кухонного полотенца, и это поможет отрегулировать атмосферу внутри контейнера", - отметила эксперт.
Лучше всего хранить сыр в задней части холодильника, где температура и влажность наиболее регулируются.
Постарайтесь не хранить сыр в дверце холодильника, так как постоянное открытие и закрытие подвергает его сильному колебанию температуры.
Читайте также, назван лучший способ хранить дома огурцы свежими и хрустящими.
А также мы ранее писали о самом лучшем способе хранения клубники.