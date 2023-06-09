Где лучше всего хранить дома сыр, чтобы он был свежим и не плесневел

Хранение сыра зависит от сорта

Каждый сыр уникален, поэтому к каждому сорту предъявляются разные требования, чтобы сохранить их в лучшем виде.

Твердые сыры, такие как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания требуется пища и влага, сыр с более низким содержанием влаги хранится дольше.

Поэтому твердые сыры лучше заворачивать в пищевую пленку, а не в вощеную бумагу (или пергамент для выпечки), так как она будет пропускать воздух, и сыр высохнет.

Мягкие сыры имеют более высокое содержание влаги и должны иметь возможность "дышать", если они этого не делают, в них накапливаются аммиачные газы, которые могут испортить их вкус.

"Поэтому мягкие сыры не следует плотно заворачивать в пищевую пленку, так как они будут "потеть", - сообщила Сара.

Вместо этого мягкие сыры лучше всего завернуть в вощеную бумагу для сыра, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем положить в пластиковый контейнер.

"Если у вас особенно капризный сыр, положите в контейнер кусок влажного кухонного полотенца, и это поможет отрегулировать атмосферу внутри контейнера", - отметила эксперт.

Где хранить сыр в холодильнике

Лучше всего хранить сыр в задней части холодильника, где температура и влажность наиболее регулируются.

Постарайтесь не хранить сыр в дверце холодильника, так как постоянное открытие и закрытие подвергает его сильному колебанию температуры.